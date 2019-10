Cu cine ar rămâne Dan Badea blocat în lift - INTERVIU exclusiv cu prezentatorul iUmor

Cu cine ți-ai dori să rămâi blocat în lift?

Dan Badea: Cu soția mea! Avem ce face, avem ce vorbi. Sigur găsește ea o soluție să ieșim de acolo.



Dacă mâine te-ai trezi femeie, care ar fi primul lucru pe care l-ai face?

Dan Badea: Aș vrea să fiu gata în 3 minute. Cu îmbrăcat, machiat, tot.



Care a fost cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai scris într-un sms?

Dan Badea: Sunt în Orașul cu chef de viață și nu mai am chef!



Care este cel mai ciudat lucru pe care-l ovservi la prietenul tău cel mai bun?

Dan Badea: Nu dă pase când trebuie la Fifa.





Gestul lui Dan Badea de a se implica într-o acțiune caritabilă a fost foarte apreciată de către publicul prezent la show-ul lui susținut în Berăria H, gazda evenimentului.





Pe ce îți place cel mai mult să cheltuiești banii?

Dan Badea: Pe film, ies la film foarte mult. Îmi place să mănânc în locuri drăguțe. Și pe vacanțe chelui foarte mulți bani și îi dau cu drag. Am avut o perioadă în care toți banii pe care-i făceam într-un an îi dădeam pe o lună de vacantă, am fost în toată lumea. Asta vă recomand și vouă, mergeți în vacanțe sau veniți în Orașu cu chef de viață!



Când ai consumat pentru prima dată o băutură alcoolică?

Dan Badea: Nu mai știu exact, dar cu siguranță la țară un pahar cu vin sau țuică, când eram foarte mic, dar nu voit. Pe vremea aceea, părinții mai dădeau copiilor să guste un pahar cu vin.

