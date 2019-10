Lacrimi de emoție, nervi și umor pe bandă rulantă! Ce s-a întâmplat în a șasea ediție din sezonul șapte al emisiunii iUmor!

Concurenți care sparg tiparele, momente inedite și situații complet neașteptate, în a șasea ediție a emisiunii iUmor!

Nu este pentru prima oară când spunem că la iUmor chiar le-am văzut pe toate! Totuși, concurenții din sezonul șapte al emisiunii ne contrazic și ne arată că oricând se poate și mai bine (sau mai rău, depinde de situație).

Ziua a început în forță, atunci când Delia și-a făcut apariția la filmări, îmbrăcată într-o ținută funky și cu mutl chef de dans, în ritm de Bruno Mars!

Adi Bobo și-a făcut apariția și a început să facă un super număr de stand up comedy despre viață, relații, mers la sală și alte nebunii cu care ne confruntăm toți!

„Am trecut printr-o despărțire recent. Chiar am suferit după femeia aia. Eram așa de deshidratat încât am început să beau apă ca să am cum să plâng în continuare”, a glumit el.

Am aflat de la el că a început să meargă la sală (doar a început să meargă, dar asta nu înseamnă că se și vede!), dar și cum stă treaba cu femeile, în general: cum se supără, dar și cum fac când se ceartă cu bărbații!

Apoi, Adi Bobo a explicat cum ar arăta un film de groază făcut de moldoveni: „văleu, vălelei”, așa ar începe trailerul. Cum ar arăta în rest? Extrem de bizar!

Următorul concurent care a urcat pe scena emisiunii iUmor în ediția șase din cel de-al șaptelea sezon este Sylar, un „englez” care a reușit să îi uimească pe toți cu un super truc de cărți!

Sylar este barman de meserie, dar ca să primească bacșiș de la clienți a învățat să facă tot felul de trucuri magice cu cărți!

Și fiindcă este extrem de priceput și vrea să demonstreze că știe cum stă treaba cu umorul, concurentul a dat juraților un pachet de cărți și fiecare și-a ales o băutură preferată. Apoi, pe masă aflată pe scenă, ca prin magie, în paharele goale a apărut vinul ales de Delia și chiar sucul de portocale selectat de Bendeac! Și totul ca prin magie! Asta da magie, să curgă din termos fix ce băutură au ales jurații!

La final, jurații au mai avut parte de un șoc: englezul din Londra era, de fapt...ROMÂN!

Pentru numărul prezentat, Sylar a mers mai departe în concurs, primind votul juraților iUmor!

Angi Moisescu, celebra Bad Angie care a făcut spectacol în emisiunea Chefi la cuțite, ajungând până în semifinală, a venit să facă roast de cinci stele la iUmor!

La fel de sexy și dezinhibată, concurenta a urcat pe scena emisiunii iUmor cu un număr de roast, cu și despre viața ei.

Am aflat că a fost inițial dansatoare, apoi s-a reprofilat pe bucătărie și, după ce a participat la emisiunea Chefi la cuțite, Angi a preferat să facă spectacol culinar!

De data aceasta, frumoasa blondină a vrut să facă show și cu un număr inedit de roast, cu și despre viața ei!

Totuși, chiar dacă glumele au fost bune, concurenta nu a reușit să primească suficiente Like-uri pentru a merge mai departe!

Show-ul iUmor a continuat cu Alex Șerban, un corporatist cu o mare pasiune pentru glume și stand up comedy!

Se descrie ca fiind frumos, carismatic și cu mari șanse să ajungă celebru. Mai mult, el a mărturisit că nu se mai regăsește în jobul actual, motiv pentru care nu este exclus să se reprofileze pe stand up comedy!

Concurentul a urcat pe scena emisiunii iUmor și a început să povestească despre o întâmplare trăită în realitate! Mai exact, tânărul a trăit o adevărată aventură atunci când turnicheții de la metrou i-au dat numeroase bătăi de cap!

Apoi, Alex Șerban a povestit cum un prieten a vrut să-i facă o farsă și i-a chemat taxi de pe aplicația lui, dar a menționat că cere taximetristului să meargă cu geamurile deschise:

„Mă plesneau urechile peste ochelari de la curent”, a povestit concurentul. Și farsa nu s-a oprit aici! Jurații și publicul au râs copios și Alex Șerban a fost răsplătit din plin cu trei Like-uri pentru numărul său senzațional de umor!

Trei bunicuți simpatici din Țara Galilor au venit în România ca să demonstreze că au un talent cu totul și cu totul ieșit din comun! Iar numărul lor de la iUmor, în ediția a șasea din sezonul șapte al emisiunii, chiar i-a lăsat pe toți fără cuvinte!

Trupa „Y 3 Covi” a venit tocmai din Țara Galilor pentru a face un super show de zile mari pe scena emisiunii iUmor! Cei trei bunicuți simpatici s-au declarat fascinați de țara noastră și, când au fost întrebați ce ascund sub kilturile, răspunsul ne-a cam pus pe gânduri: „Cu siguranță o să fiți șocați”.

Și chiar așa am fost, atunci când bărbații și-au făcut apariția pe scenă și au început să cânte cu ciocănelul în tigăi, folosind mișcările din bazin!

Spectacolul a fost unul surprinzător și Delia nu s-a putut abține să nu încerce și ea această mișcare!

Chiar dacă a fost un moment special, cei trei simpatici nu au reușit să primească votul pentru a merge mai departe la iUmor!

În cea de-a șasea ediție din sezonul șapte iUmor și-a făcut apariția inclusiv morsa Sethward, care a decis să-și distreze publicul cu acrobații tot mai îndrăznețe!

A încercat să se suie pe mingi, să facă tot felul de giumbușlucuri și publicul a râs! Și ca distracția să fie tot mai mare, morsa noastră a tras mai tare și mai tare și a ajuns chiar să își riște viața...de dragul umorului!

Culmea, în spatele unui număr de comedie stă și o dramă, iar Delia și Mihai Bendeac s-au prins care este adevărul din spatele acestui număr: Setward transmite un mesaj social! Numărul său amendează utilizarea animalelor la circ, aruncarea plasticului în mări și oceane, dar și drama artistului de comedie, care ar face orice ca să-și distreze publicul!

Pentru numărul său plin de mesaje sociale, concurentul de la iUmor a primit două Like-uri și a mers mai departe în concurs!

Moment de senzație în a șasea ediție din sezonul șapte iUmor, atunci când doi concurenți celebri și-au unit forțele pentru un super număr de comedie!

Pe scenă și-a făcut apariția o echipă de șoc formată din Pipino de România și Gică Gavrilă, care a venit alături de o superbă cățelușă!

Unde nu a vrut patrupedul să facă giumbușlucuri a executat Gică, plin de măiestrie. Cât despre Pipino de România, jurații au avut un deja vu nu tocmai plăcut!

„E un fel de Dan Negru fabricat în China”, a glumit Mihai Bendeac despre modul plin de energie al lui Pipino de România de-a se manifesta pe scenă!

Și bineînțeles că nu a lipsit nici celebrul...MELC! Voi că puteați imagina un sezon iUmor fără melc?! A fost surpriza serii!

Delia a tras de manetă și a luat astfel o decizie uriașă: Pipino de România și Gică Gavrilă nu mai au voie să revină în următorul sezon iUmor!

