iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Maria Georgiana, autoironie fină despre meseria ei. Mihai Bendeac a pus-o să se descalțe

Maria Georgiana a fost singura concurentă de sex feminin din această ediție iUmor. Tânăra are 23 de ani, este Tik Tok-er și creatoare de conținut pe o platformă pentru adulț. „Am făcut 4000 de dolari într-o lună. Aveam cerere foarte mare pentru poze mai explicite. Îmi place să mă pozez așa”, a spus ea. Maria Georgiana a prezentat un număr de stand-up comedy.

Maria Georgiana, glume despre conținutul pentru adulți, la iUmor sezonul 13

Așa cum era de așteptat, glumele au fost îndreptate către sfera ei de activitate. Când a văzut-o, Mihai Bendeac și-a luat o gumă „pe furiș”, spre amuzamentul celor din jur.

„Am venit să arăt că și fetele cu Only Fans au umor”, a spus ea.

„Am venit să vă spun că poți să reușești în viață dacă ai puțin curaj, ceva cunoștințe de IT și obligatoriu sâni mari..”, a continuat Maria Georgiana.

Mihai a întrebat-o ce vârsta are pentru a se asigura că nu este minoră.

„Eu câștig 40.000 de dolari pe lună”, a adăugat concurenta. „Iubirea mea”, i-a spus Mihai atunci.

Numărul ei a luat la un moment dat și o turnură emoționantă, după ce Maria Georgiana a dezvăluit că a fost crescută doar de către bunici.

„Important e că timpul meu e la fel ca și picioarele. Foarte flexibil. Mă mai întreabă lumea: e frumos ce faci? Așa te-au crescut părinții? Și le spun că nu, așa m-au crescut bunicii.

Nu aveam nici electricitate când eram mică, de aia vă spun de la început că nu sunt vreo lumină…Am avut și tată.. pentru 15 minute.

Am fost olimpică la geografie și am vrut să predau copiilor geografia mondială, dar am ajuns să predau adulților geografia corpului meu..

Mi-ar fi plăcut să fiu actriță, dar la noi nu se fac așa de multe filme și e ca la Covid, trebuie să faci un test înainte de fiecare secvență”, a continuat ea.

„Aș vrea să le spun fetelor că eu nu sunt un exemplu. Nu vreau să fiu judecată, pentru că nici eu nu judec n-am terminat Dreptul. Îi las pe alții să termine..”, a adăugat concurenta.

„Nu te mai uita așa că mă emoționez”, i-a spus la un moment dat lui Mihai Bendeac.

„Un abonat m-a întrebat dacă de 1000 de dolari poate să facă pipi pe mine. I-am zis că da, dar mi-e frică că o să i se strice laptopul...

Cel mai mare bacșiș primit vreodată a fost de 3000 de dolari, de la un băiat care avea 18 ani. Voia să îi dau comenzi, să fiu stăpâna lui. Nu prea le am eu cu astea, dar am avut noroc. A intrat maică-sa, l-a văzut ce făcea și a primit exact ce visa.

Am lucrat și ca ospătar, însă măcar la videochat nu îți pune nimeni mâna pe fund. Mă bucur că am venit la Umor, am vrut să fac și eu ceva gratis odată în viață și cu hainele pe deasupra”, au mai fost câteva dintre glumele concurentei.

La final, Maria Georgiana le-a mulțumit bunicilor ei că au crescut-o, cu lacrimi în ochi.

Jurizare Maria Georgiana, la iUmor sezonul 13

„Este extraordinar de timidă și emotivă, dar când intră în personaj are un foarte mare curaj”, a zis Costel, juratul special al acestei ediții.

„O combinație teribilă între mult umor și o emoție reală. Un număr foarte bun”, a spus Mihai Bendeac.

„Și mai e și frumoasă”, a adăugat Costel.

„Nu mă interesează că nu a fost scris de ea, a fost susținut foarte bine”, a zis Delia.

„Mi-am luat adidași, am zis să nu îmi iau sandale, că am degetele cum îți plac ție”, i-a mai zis concurenta lui Mihai. „Hai să văd”, a zis Mihai curios. Maria Georgiana s-a descălțat apoi pe scenă.

„Nu cumva este foarte dubios ce facem acum?”, a glumit Mihai, în timp ce se îndrepta către scenă.

„Pupă-i piciorul”, a plusat și Costel. Mihai a „aprobat” spusele concurentei și i-a dat piciorului ei nota 9.60.

La final, concurenta a primit 3 voturi pozitive și unul negativ, din partea lui Cheloo, care a taxat faptul că Maria Georgiana nu și-a scris singură materialul prezentat.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.