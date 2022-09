Anca Serea, Ștefana Badiu, Dan Badea, Iulian Tănase şi Tony Baboon, momente savuroase de roast mâine, la iUmor

Mamă a șase copii, Anca Serea a dezvăluit că a fost încurajată de Sara, fiica sa cea mare, să vină la iUmor, după ce echipa emisiunii i-a lansat provocarea de a-l lua la roast pe Costei Bojog, pe care nu-l cunoștea personal. Cu toate acestea, vedeta a venit foarte pregătită!

Anca Serea, Ștefana Badiu, Dan Badea, Iulian Tănase şi Tony Baboon sunt invitați la iUmor, în ediția din 18 septembrie 2022

„(…) mi-au zis să vin aici ca să creadă lumea că tu ai mulți prieteni mișto. (…). Mă gândesc dacă te întreabă vreodată copiii cu ce te ocupi și le zici că te duci cu Vio și cu Teo în turnee, aș avea o sugestie: să le zici că… nu știu… speli hainele, le calci…“, iar Costel Bojog a intervenit: „Fac și asta! Sunt un model foarte bun pentru copiii mei, pentru că sunt foarte gospodar în casă“. Momentul a continuat la fel de dur: Costel, ai observat că fotbaliștii, atunci când nu mai joacă, se fac antrenori. Alții își dau cu părerea pe la emisiuni sportive, așa că: bine ai venit în juriul la Stand-Up Revolution!“. Cum a reacţionat Costel, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie iUmor, duminică, de la 20:00, la Antena 1.

Ștefana Badiu, fostă concurentă Stand-Up Revolution chiar în echipa lui Costel, l-a roast-uit atât pe cel care i-a fost mentor în timpul show-ului, cât, și pe cei 3 jurați de la iUmor. „Te-am căutat prin toată Antena, după ce s-a terminat Stand-Up Revolution, dar, dispăruseși. Și te-ai tuns! Credeai că nu te mai recunosc! Să știi că eu vin după miros. Nici nu știi ce ușor găsesc o gustare când mi se face foame!”, a spus Ștefana Badiu în timpul momentului ei de roast.

Simțindu-se onorat să îl ia la roast pe unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Dan Badea și-a pregătit cu minuțiozitate numărul: „Faptul că a fost conceput în luna copilului l-a făcut pe Costel să rămână un copil până acum, la 40 de ani. (…)“ şi-a început prezentatorul iUmor momentul, iar ce a urmat a stârnit hohote de râs pe platoul emisiunii.

Iulian Tănase și Costel Bojog realizează un podcast împreună, iar înainte de a urca pe scenă, scriitorul a mărturisit că îl cunoaște pe actor de 17 ani... ceea ce înseamnă că știe multe detalii din viața acestuia. Costel s-a arătat extrem de surprins de apariţia lui la iUmor: „Am multe de învățat de la el! Mi se pare un tip foarte creativ, un scriitor extraordinar şi m-am bucurat foarte tare c-a venit. A fost o surpriză extraordinară!“, a mărturisit Costel. Cu Tony Baboon, juratul Stand Up Revolution are în comun „pasiunea pentru muzică şi improvizaţie muzicală. Cred că şi un pic din simţul umorului, doar că el şi l-a dezvoltat mai mult!”, a glumit artistul la filmările iUmor. Adrian Cârciova, pe numele de scenă Tony Baboon, a intrat în pași de dans pe scena de la iUmor și chiar a cântat câteva versuri pentru bunul său prieten, Costel Bojog. „Încerc să îmi fac şi eu relaţii, prefăcându-mă că sunt bucureştean. Mă prefac bine, cred, aşa l-am întâlnit şi pe Costel, care şi el la rândul lui se preface că-i actor, deci ne-am înţeles foarte bine!”, a spus amicul comediantului în timpul numărului său.

Momentele senzaționale de roast pot fi urmărite integral de către telespectatori în cadrul episodului de mâine seară, de la 20:00, la Antena 1, când, totodată, vor putea vedea şi noii concurenți care au urcat pe scena iUmor, dornici să câștige o șansă la premiul de 20.000 de euro.

Așteptarea a luat sfârșit! iUmor 13 se anunță a fi un sezon complet neașteptat, atât pentru telespectatori, cât şi pentru juraţii show-ului de la Antena 1, căci şi de această dată, un al patrulea jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo la masa juriului. Acesta va fi o surpriză şi pentru juraţi, nu doar pentru telespectatori, care vor descoperi în fiecare ediţie cine le va fi coleg de juriu în ziua respectivă.

Serialul iMai Mult Umor va însoţi şi de această dată fiecare ediție iUmor și va fi difuzat pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.