iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Tony Baboon, roast pentru Costel: „Își ia palme la toate spectacolele” Ce nu i-a convenit Deliei

Tony Baboon, pe numele lui real Adrian Cârciova, a intrat în forță pe scenă pe ritmuri de rap. Tony a cântat câteva versuri din melodia „Dans postbelic”, pe care o cântă alături de Costel.

„Tony este un introvertit maxim, un cântăreț extraordinar de talentat, cu o creativitate maximă. Mi-e foarte drag prieten”, a zis Costel.

Tony Baboon, cel mai „prietenesc” roast pentru Costel, la iUmor sezonul 13

„M-am gândit foarte mult la prietenia noastră și am scris un roast despre el”, a zis și Tony, la testimoniale.

„Hai să stricăm momentul muzical cu niște vorbe. Ce, numai Tudor Gheorghe are voie? Sunt din Brăila, am și buletin de București. Am și mutație..Adică ADN-ul meu nu mai e de moldovean. Nici nu mi-a trebuit vaccin pentru asta..”, și-a început el numărul, autoironic.

„Încerc să îmi fac și eu relații, prefăcându-mă că sunt bucureștean. Așa l-am întâlnit și pe Costel, care și el, la rândul lui, se preface că e actor. (..)

Cu tunsoarea asta, Costel zici că e Macaulay Culkin după trei ani la Facultatea de Automatică și Calculatoare, doar că dorința lui de a rămâne singur acasă nu s-a îndeplinit încă. Cu noua frizură, Costel arată de parcă ar fi al patrulea copil al lui”, a continuat el.

„Să nu facem dragoste, să facem roast”, a zis prezentatorul Dan Badea, după ce Tony a început să îl și laude pe Costel în „roast-ul” său. Abia apoi au venit adevăratele înțepături însă.

„Sunt aici pentru că oamenii au impresia că suntem prieteni. (..) Are Costel chestia asta, să nu refuze pe nimeni..Așa au apărut și cei trei copii ai lui”, a mai spus el.

Tony Baboon a glumit apoi pe seama faptului că între Costel și Micutzu au sărit câteva scântei, la un moment dat.

„Am făcut improvizație muzicală și cu Micutzu, interpretând rolul lui Costel. L-am jucat atât de bine pe Costel încât m-am certat cu Micutzu”, a mai zis el.

„Sunt foarte curios ce o să zică Costeluș după asta.. să mă las de roast.. Eu zic că ești mai tare și decât Chris Rock. Dacă stăm să ne gândim, Costel își ia palme la toate spectacolele lui (aici a aplaudat n.r)”, a adăugat Tony Baboon.

La final, Tony și-a declarat toată aprecierea față de amicul său. „Dacă am venit la iUmor pentru tine, asta înseamnă că suntem prieteni oficial. Te iubesc și te respect”, a spus el la final.

„Roast-urile astea sunt prietenoase, eu n-am văzut așa ceva”, a zis Delia, care voia ca juratul surpriză să fie ceva mai „ars” la roast.

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat 0săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.