A fost îndrăgostit de Delia, acum o ia la ”roast” la iUmor! Duminică, de la 20.00, la Antena 1

Ciupi de la Mandinga

Ciupi de la Mandinga, căci despre el este vorba, se află pentru prima dată în această ipostază și are ceva emoții, dar nu doar din cauza roast-ului, ci și pentru că se va întâlni cu jurații, mai exact cu unul dintre ei. ”Eu și Delia am fost colegi de liceu, de fapt din clasa a VII-a, până într-a XII-a. Eu o duceam în fiecare zi acasă de la școală pe Delia și o făceam să râdă, dar ea… nimic! Am emoții, pentru că nu știu cum vor reacționa cei trei, dar sper că au simțul umorului. Vă jur că în viața mea nu am fost atât de răutăcios cu nimeni, eu sunt glumeț de obicei, mai ales că fac parte dintr-o trupă cu sânge caliente!”, a povestit Ciupi.

Emilia Popescu

Nici actrița Emilia Popescu nu este foarte relaxată la gândul că le va spune răutăți celor trei. ”Știu că e o convenție, că jurații știu că sunt acolo ca să fie ridiculizați, dar o să îmi scot ochelarii ca să nu îi văd, să nu văd dacă se miră sau dacă nu le place. Sper că va fi foarte bine, nu are legătură cu experiența mea, pentru că aici nu e un personaj”, a spus actrița.