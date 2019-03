Al patrulea episod „iUmor”, lider incontestabil de audienţã. Poveștile lui Florin Siriac l-au făcut pe Dan Badea să plângă și pe Mihai Bendeac să aplaude

Cel de-al patrulea episod iUmor, difuzat asearã, în intervalul 20:00 – 22:56, la Antena 1, a fost lider detaşat de audiență, atât pe publicul comercial din mediul urban, cât și la nivelul întregului public din mediul urban şi la nivel național. Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, la nivelul publicului comercial.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 7.9 puncte de rating și 23.1% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 6.3 puncte de rating şi 18.4 cotă de piaţă.

Lider absolut de audienţã şi la nivel urban, iUmor a înregistrat o audiență medie de 7.2 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce poziţia secundă a fost ocupată de Pro Tv cu 6.1 puncte de rating și 14.1% cotă de piață.

Și la nivelul întregii populații a țării, show-ul jurizat de Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac a fost lider de piaţã, cu o audiență medie de 7.6 puncte de rating și 16.4% cota de piață. În minutul de aur, 20:40, peste 1.8 milioane de telespectatori la nivel național urmăreau emisinea iUmor.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), pe publicul comercial, înregistrând o medie de 6.8 puncte de rating și 20.7% cota de piață.

Dacă Micutzu a revenit în calitate de invitat special la iUmor, aseară, la Antena 1, despre ceilalți concurenți nu se poate spune că au toți experiență pe scenă. Cu toate acestea, unul dintre ei a reușit cu poveștile sale să îl facă pe Dan Badea să plângă și pe Mihai Bendeac să aplaude.

Gonzo, un concurent din Japonia, a venit la iUmor pentru un număr special cu o tamburină. ”Oamenii care m-au văzut au reacționat în trei feluri până acum: unora li s-a părut interesant, alții au fost plăcut surprinși, iar celorlalți li s-a părut rușinos”, a mărturisit Gonzo emoționat, înainte de a-și prezenta momentul. Iar statistica s-a potrivit perfect pe cei trei jurați! Dacă Delia s-a arătat foarte încântată, Bendeac a recunoscut că numărul ”nu a fost pe strada lui”, iar Gonzo a primit, inițial, doar un vot pozitiv. Delia a primit însă decizia mai greu decât Gonzo, așa că nu s-a lăsat până nu și-a convins colegii că acesta merită mai mult. ”Aș fi făcut orice să se termine momentul mai repede”, a mărturisit Mihai Bendeac, după ce Gonzo a primit trei de DA.

Cele patru fete frumoase și cu umor care formează trupa de improvizație iELE au fost cât se poate de încurcate de Mihai Bendeac, dar cu toate acestea au reușit să își ducă la capăt numărul amețitor și să intre la votul publicului cu doi de DA. ”Am spus inițal că le-am dat Da pentru că Mihai le-a încurcat, dar a fost o scuză, momentul care contează e cel pe care l-am văzut”, a spus Cheloo impresionat.

Cunoscut juraților din sezonul 1 iUmor, Ugo Sanchez a încheiat numărul său într-n mod cu adevărat zguduitor – încât a lăsat sala în beznă. ”Nu cred că a căzut generatorul, e șustă... Sunt sigur că e o înscenare”, a spus Mihai Bendeac, supărat că a fost întrerupt momentul, dar și jurizarea. Cum și-a revenit jurizarea chiar după ce i-am dat noi cele trei voturi?!”, a spus acesta.

Gabriel Gherghe a revenit pentru a patra oară la iUmor. ”Am revenit pentru că practic iUmor mi-a schimbat viața. Până să apar, la show-urile mele erau cam 50 de oameni, acum am și în Europa”, a mărturisit Gherghe. De această dată însă nu a reușit să îi convingă pe toți cei trei jurați, ci a obținut doar voturile Deliei și al lui Mihai. ”Nu sunt fascinat de umorul lui Gherghe! Are momente bune, apoi e plictisitor. El e inteligent și trebuie să înțeleagă punctul meu de vedere simplu”, a spus Cheloo.

Lăcrămioara Bolat a adus un nou roast la adresa juraților, însă pentru a-și face curaj a avut nevoie de puțin antrenament acasă. ”Ca să îmi fie mai ușor, am printat poze cu jurații în momente în care erau foarte duri și m-am adresat lor. Am adus și ciocolățele pentru ei, dar le dau după număr, ca să nu se interpreteze că e mită”, a povestit aceasta. Numărul său, dar mai ales atitudinea de profesor, au reușit însă să îi stârnească pe cei trei jurați mai mult decât ar fi vrut. ”Dacă avea un talent Lăcrămioara, era acela de a enerva. Nu zicea niște lucruri greșite, dar felul de a spune...”, a fost concluzia Deliei, care a decis totuși să îi acorde singurul Like pentru această abilitate.

Florin Siriac, Groparul pe numele său de scenă, a venit să povestească amintiri din viața sa la Bârlad sau... ”un fel de stand up”. ”Am mai multe, dar trebuie să mi le mai amintesc, n-am mai fost niciodată pe scenă”, a spus acesta. Iar dacă începutul a fost mai greu, Forin s-a relaxat pe parcurs. ”Nu e existat niciodată în istoria iUmor, cel puțin din punctul meu de vedere, o asemenea răsturnare de situație, ca în cazul acestui băiat. Orice l-ai fi întrebat, avea un mod extraodinar de a-ți răspunde! E o specie ciudată de umor involuntar”, a mărturisit Mihai Bendeac. Abia după aproape o jumătate de oră în care a stat pe scenă, cei trei jurați l-au lăsat cu greu să plece, dar cu trei voturi de DA, astfel că Florin a primit și o șansă de a ajunge în finală, dacă va fi votat în aplicația iUmor. Mai mult, succesul lui Florin l-a emoționat până la lacrimi pe Dan Badea. ”M-ai făcut să plâng. Mă crezi când îți spun că sunt fericit pentru tine? M-a luat prin surprindere, cum a început faţă de cum a terminat și nu doar povestea lui de viață, ci faptul că avea o bucurie în ce făcea! M-a luat un val... am râs, am plâns... acum o să zică o țară întreagă că Badea plânge la iUmor”, a spus prezentatorul iUmor.

În fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, jurații iUmor Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea de jurizat numerele unor concurenți neașteptați, din întreaga lume, dar vor fi nevoiți să se reîntâlnească și cu unii pe care sperau, probabil, să nu îi mai vadă vreodată. Iar pentru situațiile controversate în care unul dintre cei trei era supărat că un concurent nu a fost suficient de bun pentru a obține suficiente voturi, se întrevede o soluție – jurații vor putea folosi o ”carte verde”, care le va da ocazia să devină antrenori pentru un concurent și să îl ajute să revină cu un număr mai bun!

Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediții va fi anunțat luni, în cadrul emisiunii Observator 16.00, și se va califica direct în finală!

Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaselea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor.

