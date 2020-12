Cine l-a interpretat pe Mihai Eminescu în roast-ul istoric. "Mi-am zis că nu am curaj, dar uite că am avut"

În această seară, personajul a fost interpretat de Andreas Petrescu, el este "omul care ajută concurenții să se distanțeze de momentele penibile", după spusele lui Cheloo.

Andreas Petrescu este un om de bază, fără de care emisiunea iUmor ar șchiopăta. El nu este doar actor, dar și scenarist.

"Știam că Andreas este un actor nepracticant, știam că ar trebui să apară pe scenă", mărturisește Cheloo care l-a îndemnat de multe ori pe Andreas să ia parte la spectacol și să vină cu un roast.

De cealaltă parte, plin de emoții, Andreas mărturisește că de câte ori privea ce se întâmplă pe scenă se bucura că nu e acolo să experimenteze asemenea emoții puternice.

"Ce bine că nu sunt acolo. Și am zis că nu am curaj, dar uite că am avut curaj", a declarat Andreas.