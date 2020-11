Cristi Iacob nu iartă pe nimeni la roast-ul iUmor: „E mai bine să faci mișto de cineva decât să fii indiferent”

Actorul Cristi Iacob spune că participarea la iUmor este o provocare savuroasă.

Cristi Iacob, depsre participarea la iUmor: E o provocare nouă

„Este emoționant, e prima dată când fac asta. Dau în toți, vă dați seama, inclusiv în colegii mei de breaslă, dar până la coadă, e mai bine să faci mișto de cineva decât să fii indiferent, pentru că indiferența e chiar mortală. Dacă te interesează cineva, mai faci și glume! E o provocare nouă, are savoarea ei, deși este și greu pentru că, dacă stai să te gândești, e un one man show, iar noi actorii suntem obișnuiți să avem contact. La Delia am ținut totuși cont, e o doamnă, plus că tipologia feminină și cea masculină diferă, de aceea e bine ca atunci când scrii un scenariu să fie și un bărbat și o femeie, la anumite dialoguri e important. Vorba lui Shaw: ”Femeia nu e superioară bărbatului, bărbatul nu e superior femeii, de egalitate nici nu poate fi vorba!”, a spus Cristi Iacob, căruia nu i-ar displăcea să îi scoată și el pe jurații iUmor din zona de confort cu o invitație la Te cunosc de undeva!. ”Mi-ar plăcea să o văd încă o dată pe Delia, ei sunt niște oameni care au în spate show-uri, care știu cu ce se mănâncă lucrul acesta. La ”Te cunosc de undeva!” suntem de la un nivel în sus, ardem etapele, nu facem alfabetul, deja vorbim de subtilități, iar de exemplu cu Mihai Bendeac aș avea ce să vorbesc la un personaj și el cu mine”, a spus încântat actorul.

