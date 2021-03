Cristina Șchiopu de la iUmor, decolteu răvășitor pe rețelele sociale. Cum s-a fotografiat blondina

Într-un interviu pentru Antena Stars Cristina Șchiopu a povestit că a făcut videochat:

"Da, este adevărat! Acum opt ani de zile, când am venit eu aici la București, am avut ghinionul, să zic așa, să fie acesta anturajul și am făcut acest lucru două luni de zile, după care mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc, nu este mediul în care eu îmi doresc să mă învârt și am ieșit din asta. A fost o greșeală. A fost foarte greu să mă accept cu această greșeală. Mi-a fost extrem de greu. Am fost chiar și în depresie, dar acum sunt bine", a mărturisit Cristina Șchiopu.

Ce a prezentat Cristina Șchiopu la iUmor

În preselecții, Cristina Schiopu a venit cu un număr de stand-up comedy, dar nu unul obișnuit, ci spus pe oltenește, iar jurații nu au putut ține pasul cu ea.

Olteanca a venit pregătită cu un discurs despre cum este să vii dintr-un alt oraș în București.

''Aici nu e ca la mine la Gorj. Aici sunt mai multe benzi, mai multe semafoare. Aici poți să mori dacă ești proastă'', a spus Cristina Șchiopu cu autoironie.

''Nu fac parte dintre bărbații care suportă o voce feminină care dăruiește 300-400 de cuvinte pe minut. Am fugit mâncând pământul!'', i-a mărturisit Cheloo concurentei.