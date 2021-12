Cum arată Cristina Șchiopu, fosta concurentă de la iUmor, într-o fustă scurtă și un top provocator: „Cea mai frumoasă femeie!”

Cristina Șchiopu a întors toate privirile încă de când și-a făcut apariția pe scena iUmor, acolo unde a reușit să impresioneze jurații cu felul său de a vorbi, dar și cu momentul său de stand up comedy.

Deși s-a retras imediat din luminile reflectoarelor, focoasa blondină nu a încetat să comunice cu prietenii din mediul virtual. Tânăra publică des imagini cu ea, însă de curând a făcut spectacol cu o postare în care este extrem de sexi.

Cristina Șchiopu, surprinsă într-o fustă scurtă și top provocator

Fosta concutrentă de la iUmor se bucură de un succes răsunător în mediul online, în mod special pe TikTok. De asemenea, Cristina Șchiopu atrage atenția și cu aspectul său fizic, care lasă publicul masculin fără suflare.

Recent, tânăra a încărcat pe contul oficial de Instagram o poză de-a dreptul fierbinte, într-o fustă mini și un top scurt. Totodată, aceasta a apelat la o pereche de soare care i-au scos în evidență atuurile fizice, în mod special superbele trăsături ale feței.

La cei 30 de ani, Cristina Șchiopu se mândrește cu o siluetă de invidiat, un bust generos, picioare subțiri și forme perfecte. Tânăra surprinde de fiecare dată cu aspectul fizic, iar prietenii virtuali nu se mai satură să o privească.

Postarea sa în ținuta incendiară a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții pozitive.

„Sirenă la mal, fermecătoare ❤️”, „Cea mai frumoasă și cea mai cuminte femeie”, „Mor după costumașul ăsta 😁 e superb”, „Senzațională!❤️” sau „Ești păpuță fotomodel”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și laude la adresa ei.

Ce a dezvăluit Cristina Șchiopu despre fostul său job

Cristina Șchiopu se numără printre cele mai carismatice și talentate concurente care au trecut pragul emisiunii iUmor. Tânăra a rămas pe buzele publicului datorită numărul său de stand up comedy, însă puțini sunt cei care știu ce meserie a avut în trecut.

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, focoasa blondină a vorbit fără perdea despre fostul său job. Totodată, Andrei Ștefănescu a întrebat-o dacă sunt adevărate vorbele care au circulat despre ea cum că ar fi făcut videochat.

"Da, este adevărat! Acum opt ani de zile, când am venit eu aici la București, am avut ghinionul, să zic așa, să fie acesta anturajul și am făcut acest lucru două luni de zile, după care mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc, nu este mediul în care eu îmi doresc să mă învârt și am ieșit din asta. A fost o greșeală. A fost foarte greu să mă accept cu această greșeală. Mi-a fost extrem de greu. Am fost chiar și în depresie, dar acum sunt bine. (...) Mi-a fost extrem extrem de greu. M-am judecat foarte mult", spunea ea pe atunci, conform sursei citate.