Dado, concurentul venit tocmai din Canada, a făcut spectacol la iUmor. Trucurile sale inedite i-au lăsat mască pe jurați

Dado a avut cea mai spectaculoasă apariție pe scena iUmor. Jurații s-au arătat extrem de intrigați de aspectul concurentului.

Trucurile sale haioase și ingenioase și carisma i-au adus ropote de aplauze din sală.

''Mi-am dat seama că ca fi un moment foarte mișto după înfățișare'', a mărturisit Delia.

''Nu știu cum să apreciez corect numărul lui Dado. Am avut momente în care am spus că este un umor infantil. Am avut momente în care am zis că ar putea fi chiar artistic. A fost ca un carusel'', a fost concluzia lui Cheloo.