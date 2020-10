Dan Țuțu a revenit în postura de invitat special la iUmor. Limba engleză i-a dat de furcă: ''Știu să zic yes sau no!''

Dan Țuțu le-a povestit juraților despre cum meseria de șofer profesionist la aeroport l-a învățat mai multe decât la școală.

''Unui străin îi spui mai întâi ''Welcome'', apoi îi zici cum te cheamă: 'My name is Dani'. Astea două sunt importante'', este lecția pe care a învățat-o Dan Țuțu.