Finala iUmor 2021. Petre Roman, numărul în care a comparat vedetele cu rase de câini și juriul s-a amuzat copios

Petre Roman, concurentul care a făcut glume despre numele său, a urcat pe scena iUmor, în finală, cu puține emoții, gândindu-se că nu se va ridica la nivelul așteptărilor juraților, însă s-a descurcat destul de bine.

Concurentul Petre Roman a urcat pe scena iUmor și a adus cu el glume la care jurații chiar au râs. Nu a venit cu un număr prea diferit față de cel pe care l-a prezentat în audiții, însă Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au râs.

„E greu pentru un cățel să facă chinul să vină până aici. Nu mi-am imaginat că voi ajunge în finală. Și m-am gândit ce o să fac în finală. Emoțiile sunt acolo”, spune concurentul Petre Roman, înainte de a-și prezenta numărul de umor.

„Aș vrea să vă spun că după ce am fost la iUmor toți m-au întrebat dacă ne-a dat Mihai Bendeac banii. Mulțumim Mihai. În seara asta o să trec la domnul Ion Iliescu, m-am străduit să-mi dau seama cu ce câine seamănă. O altă figură emblematică este Vlad Țepeș. Gigi Becali are un singur câine pe care-l tolerează. Delia, am aflat că ești atrasă de supranatural, iar Răzvan seamănă cu Shaggy, deci tu ești Scooby Doo”, au fost câteva dintre glumele pe care el le-a prezentat în finala sezonului.

Jurizare Petre Roman în Finala iUmor 2021

Jurații iUmor 2021 s-au amuzat la numărul său, însă pentru Cheloo nu a fost de ajuns și l-a votat cu NU, pe când Delia și Mihai Bendeac i-au oferit voturi pozitive.

„Petre, cred că în această seară, ți-ai depășit puțin limitele. Asta înseamnă că e bine. E pentru prima dată când nu mi-am făcut niciun fel de grijă, dar faptul că a început cu un om care s-a pregătit, m-a făcut să mă simt bine. Îți voi da un vot pozitiv și chiar a fost foarte frumos”, i-a spus Mihai Bendeac.

„Bravo, măi Adriane. Ai fost splendid”, i-a spus Delia.

„Am dat vreo două declarații despre ideile tale și eu cred că 4 poze pe lateral și cu sigla iUmor pe spate, nu vei încheia finala asta cu succes. Un om plictisitor și un nume plictisitor”, spune și Cheloo.

Din păcate, dat fiind faptul că a primit doar două voturi de DA, concurentul Petre Roman nu poate intra la votul publicului.

Cum se alege câștigătorul iUmor 2021

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții, precum și câștigătorul semifinalei.

Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 3 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 (douăzeci) de minute (“VOTUL COMUN”) pentru a decide marele câștigător. Numărul voturilor exprimate de public va fi prezentat de către Producători conform datelor comunicate de operatorul de vot selectat. Dintre toți concurenții care obțin 3 LIKE-uri, prin SMS la 1313 se va decide marele câștigător.