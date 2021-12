Petre Roman, concurentul de la iUmor, care a primit 10.000 de euro de la Mihai Bendeac, momentul de roast pentru prezentatorii XNS

Dan Capatos l-a avut prezent în emisiune pe Petre Roman, concurentul de la iUmor, care a primit de la Mihai Bendeac suma de 10.000 de euro pentru a-l ajuta în activitatea sa în care are grijă de câinii din toată țara, așa cum a anuntat prezentatorul emisiunii XNS de la Antena Stars.

Petre Roman, concurentul de la iUmor care a primit 10.000 de euro de la Mihai Bendeac, moment de roast la XNS

Dan Capatos a vorbit cu Petre Roman, unul dintre concurenții acestui sezon de iUmor, care l-a emoționat pe Mihai Bendeac cu activitatea sa caritabilă, despre suma de bani pe care el a primit-o de la jurațul iUmor. Nu au intrat prea mult în detalii cu privire la donația făcută de Mihai Bendeac, însă banii au fost sau vor fi investiți în proiectul caritabil pentru patrupedele din România.

Totodată, Petre Roman a pregătit și un moment de roast original, pentru prezentatorii XNS: Dan Capatos, Cătălin Bordea, Paula Chirilă și Loredana Buțea.

„Îmi cer scuze, răul e făcut. Am auzit că ar fi ceva de complletat, ideea de a face roast cu asocierea unor rase de câini, a venit din ideea de avatar. Eu și soția mea lucrăm cu câini, în toți ani ăștia am învățat multe lucruri, self made. Un câine devine inevitabil avatarul persoanei. Comportamentul căinelui. Noi vrem să dezvoltăm, să mergem în partea de terapie”, a spus concurentul iUmor, înainte de a prezenta momentul de roast.

Petre Roman, moment amuzant în ediția 1, sezonul 11 iUmor. A comparat vedete cu rase de câini

Petre Roman, concurentul iUmor, a povestit despre cum l-a afectat numele de-a lungul timpului când a trebuit să se prezinte. Concurentul a venit la iUmor și a prezentat un moment umoristic în care a folosit diverse vizualuri cu vedetele din România și anumite rase de câini pentru a le compara.

„Salutare, sunt Petre Roman, am 33 de ani, de la 14 ani, în armată, purtat prin toată țara și prin lume. Eu sunt și cadru militar. E plictisitor să zic ce fac în armată, era să mor la un salt. Sunt predestinat să fac ceva în viață, vreau să schimb ceva în lume sau măcar în anturajul meu”, spune el înainte de a intra pe scenă.

Jurații l-au așteptat cu nerăbdare și mare le-a fost surpriză când i-au auzit numele.

„Sunt Petre Roman, dar nimeni nu mă crede când le zic asta. „Haide mă, Petre Roman, nu cred”, așa îmi spuneau ei. Și mă mândream cu treaba asta, până în facultate când îmi căutam un apartament și din grabă m-am dus la adresă să dau numele, îi zic Petre Roman și proprietarul s-a prezentat Adrian Năstase”, a glumit el.

Momentul său de roast a fost apreciat de Delia și Mihai Bendeac, însă nu și de Cheloo care a fost comparat cu un chihuahua.