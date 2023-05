Cine sunt finaliștii sezonului 14 iUmor. Ce concurenți au rămas în competiție pentru premiul în valoare de 20.000 de Euro

Ce momente s-au pregătit pentru ultima bătălie din acest sezon și cine sunt finaliștii care vor lua câte un like de la Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo pentru a putea intra la votul publicului, telespectatorii vor afla duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ei sunt finaliștii sezonului 14 iUmor

Maria Grosu, Mihaela Pripici, Teodora Nedelcu, Elena Voineag, trupa Duo Olé, The Free Tenors, Paul Szabo, Dima Țui, trupa Pe Cap, Ionuț Țigănescu și Varză sunt cei 11 finaliști din acest sezon iUmor.

Întrebată cum s-a simțit în timpul performance-ului din gala finalei, Maria Grosu a mărturisit: „M-am simțit ca o adevărată divă în finala iUmor, sezonul 14! Chiar le mulțumesc tuturor celor din echipa emisiunii, pentru că mi-au pus la dispoziție tot ce am cerut pentru a crea momentul dorit. Le sunt recunoscătoare și dansatorilor fantastici care au fost alături de mine pe scenă, însă, și Cocuței și lui Bogdan, care s-au ocupat de coregrafie. (…). Adrenalina a fost atât de intense, încât nici nu-mi amintesc tot ce am făcut pe scenă, de abia aștept să văd finala, dar presimt ca am strălucit! :)“.

Citește și: Gala specială iUmor de roast, 14 mai. Radu Pietreanu i-a pus pe jurați să joace teatru: „Ne-a umilit așa cum nu a făcut-o nimeni!”

Emoțiile „au guvernat“ în jurul tuturor, dar Mihaela Pripici le-a simțit de departe cel mai intens.

„Finala iUmor este una dintre cele importante experiențe de până acum pentru mine. Mi-am dorit foarte mult să ajung în etapa asta și am muncit foarte mult pentru acest vis. De aici și presiunea care m-a adus aproape de leșin pe scenă. (…). Comentariile juraților au venit ca o gură de aer proaspăt după momentul greu prin care am trecut când am urcat pe scenă. Bordea a urcat pe scenă și m-a îmbrățișat. Mi-a spus că este normal să am emoții, că la rândul lui, deși are ani de experiență pe scenă, este copleșit de emoții înainte de fiecare spectacol, că emoțiile sunt bune și că odată cu experiența voi învăța să le controlez“, a spus Pripi, așa cum îi spun apropiații.

Teodora Nedelcu a dezvăluit numele contracandidatului care i-a dat palpitații: „Am venit hotărâtă să fac o figură bună și am făcut! Trebuie să recunosc că mi-a fost frică de colegii mei de breaslă (n.r.: Bordea și Cortea), tocmai pentru că ei au văzut multe show-uri și variante cu mine și aveau mai mult de comparat. În rest, eu îi admir pe toți jurații și tot ce îmi zic iau în calcul. Dintre contracandidați, cel mai teamă îmi este de Paul Szabo, care este un comediant bun și care a și făcut o figură bună în ziua finalei“.

O figură bună consideră și Elena Voineag că a făcut în marea gală a finalei iUmor și a mai adăugat: “O să țin cont de ce au spus Cheloo și Delia. Cred că artiștii spanioli (n.r.: trupa Duo Olé) au șanse să devină câștigătorii acestui sezon“. De altfel, mai mulți finaliști iUmor 2023 au pariat pe Marcial Heredia și Paul Morocco. „Au făcut un super show și au fost foarte simpatici. (…). Eu sunt mulțumit de prestația mea, chiar dacă au existat emoții mari și oboseală multă“, a afirmat Paul Szabo.

Citește și: Gala specială iUmor de roast, 14 mai. Doina Teodoru, glume acide fără mult efort. Andreea Bălan a fugit înainte să deschidă gura

The Free Tenors, prima trupă de stand-up comedy muzical din România, este formată din Cezar Ouatu, Mihnea Niculescu și Andrei Duțu. Pentru numărul pregătit pentru finala sezonului 14 iUmor, fondatorul proiectului a mărturisit că a ținut cont de sfatul unuia dintre jurați. „Am ținut cont într-o anumită măsură de doleanțele lui Cheloo, care cumva a vrut să nu existe această aparentă asociere între zona pe care noi o promovăm prin comedie: ideea de tenori clasici cu taraful din seminifinală. Astfel, am adus în finală un scenariu cu totul și cu totul diferit, bazat pe multe elemente: teatru în teatru, coregrafie, moment poetic, interacțiunea cu publicul“, a declarat Cezar Ouatu. „Sfaturile juraților iUmor sunt viabile și foarte valoroase. La acest show cunoști oameni ale căror sfaturi sunt ca o lecție de viață“, a declarat Mihnea Niculescu.

Formată din Irina Bivol, Marin Madan și Vladislav Sliusarenco, trupa Pe Cap a creat un moment foarte amuzant la care au participat mai multe nume cunoscute din lumea comediei și a showbizului: Alexandru Ghețan, Daniel Frunză, Mihaela Ionașcu, Nicoleta Caraman, Alina Crăciun și Sebastian Dascălu. În timp ce ei au fost mulțumiți de performance-ul realizat, Ionuț Țigănescu a spus contrariul: „Am ales subiecte mai controversate și, din păcate, asta s-a întors oarecum împotriva mea. Jurații au fost subiectivi, însă, mă bucur că s-a amuzat Cheloo la numărul meu – era și normal, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă. Cred că vor câștiga moldovenii de la Pe Cap au avut o prestație excelentă“.

Deși finala iUmor, difuzată duminică, 21 mai, de la 20:00, pe Antena 1 este înregistrată, votul telespectatorilor se va face live duminică seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului.

Dacă în audiții, concurenții aveau nevoie de două like-uri din partea juriului pentru a ajunge la votul celor de acasă, în marea finală, aceștia trebuie să îi convingă pe toți cei patru jurați, altfel, vor părăsi competiția.

Publicul telespectator va putea alege, duminică seară, marele câștigător al sezonului 14, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“. La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.