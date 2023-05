Finala iUmor, sezonul 14, 21 mai. Dima Țui, „înlocuit” de Carla`s Dreams? Momentul în care jurații nu mai știau pe cine au în față

Costumat în Carla`s Dreams, Dima Țui a pregătit pentru finala iUmor, sezonul 14, un număr în care a jucat perfect rolul de sosie a artistului de peste Prut, având și unele glume savuroase pe alocuri. Numai că, la jurizare, Nelu Cortea l-a desființat pe concurent!

„Eu am mai văzut persoane care încearcă să fie Carla`s Dreams și nu m-au cucerit niciodată! Azi cine o să mai fie?”, a spus Delia, înainte de moment, la testimoniale.

Dima Țui, concurentul din finala iUmor, sezonul 14, la care nu îți poți da seama dacă e real ceea ce face pe scenă

Alături de propria trupă, Dima Țui a început să cânte o piesă renumită de-a lui Carla`s Dreams, iar jurații iUmor nu își puteau da seama dacă face play-back sau nu. Delia și Nelu Cortea au fost duși în eroare de talentul concurentului în a-l imita la perfecție pe Carla`s Dreams, mai ales că avea aceeași voce și era machiat la fel: „Nu cântă el! Face play-back”.

După momentul muzical, Cheloo se pregătea deja de jurizare, însă a rămas surprins să afle că numărul nu se sfârșise, de fapt: „A, ăsta a fost preludiul!”, iar concurentul a precizat: „Abia acum totul începe!”

Iar jocul de-a Carla`s Dreams a continuat: „Noi am venit în locul unui concetățean de-al nostru și concurent, Dima Țui, iar el ne-a trimis textul lui prin poștă, pe care urmează să îl zic. Dar textul lui Dima e fix ca în finala la Eurovision, deci să nu aveți așteptări deloc! Așa că, mai întâi, să vă încălzesc cu niște glume de-ale mele.”

„Sunt Carla`s Dreams, destul de important în muzica românească. Fără mine, muzica românească ar fi exact acolo unde este. Fetelor, pentru voi, de vreo trei zile am început să merg la sală, dar la sală fac fără greutăți, pentru că am destule pe suflet. (...) Recent, mi-am vândut apartamentul de la scara doi, etajul șapte. Cu banii aceia, mi-am cumpărat o garsonieră în Militari, la demisol. Am scris chiar și un refren pe tema asta.”, moment în care jurații au fost, din nou, surprinși de vocea lui Dima Țui.

„Și acum trecem la textul lui Dima, pe care îl reprezint. El vine dintr-un sat foarte mic. Satul lui e așa de mititel, încât el, atunci când se duce acasă, crește populația cu câteva procente. (...) El a ajuns în finală, datorită celor 300 de oameni de la dânsul din sat, care l-au votat, cu mândrie, ca el să ajungă aici. Iar noutatea că Dima Țui e în finală a ajuns la toată lumea, inclusiv în Iad și în Rai. Pe mine, personal, acum patru zile, m-a sunat, din Iad, pardon, din Rai, Adrian Păunescu...”, clipă în care concurentul a început să imite o altă voce, ceea ce a creat o și mai mare confuzie în rândul publicului: „Acum e Vadim Tudor?”

La final, Dima Țui a avut și un filmuleț, realizat în stil campanie electorală, care i-a cucerit mai tare pe jurații iUmor.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Dima Țui în finala iUmor sezonul 14

Nelu Cortea l-a jurizat la sânge pe Dima Țui pentru momentul Carla`s Dreams:

„Domnul Dima, a fost un gulaș pentru mine. A fost cântat, dar nu prea a fost cântat, că a fost play-back, mișcarea scenică a fost vai, mama mea! Nu știu dacă te-ai văzut cum dansezi...”, clipă în care Delia a intervenit: „O singură piesă a fost play-back, în rest, omul și-a făcut numărul.”, iar Nelu Cortea a continuat: „Am văzut că are voce, asta m-a deranjat, că nu a cântat live. Te-ai complicat foarte tare cu personajul Carla`s, care vorbește despre Dima... e greu de urmărit.”

„A făcut toate greșelile posibile! Nu ne interesează cum cânți, Dima! Nu este karaoke și după, a pretins că a venit cu stand-up... și pentru că nu a fost de ajuns, a mai venit și cu un filmuleț de acasă, cu țăranii din sat. Mai bine, numai asta făcea!”, a jurizat și Cheloo.

Așadar, Dima Țui a primit patru dislike-uri. Concurentul a întors spatele și a plecat înainte de a mai schimba orice vorbă.

Cum se votează în finala iUmor

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții. Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 4 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului.

Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 14, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

