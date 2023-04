iUmor sezonul 14, 2 aprilie. Dima Țui, interpretarea care a stârnit fiori în rândul publicului: „Nu cred! Carla's Dreams la iUmor”

Dima Țui este un moldovean de peste Prut, mutat în București, care a sosit pe scena iUmor cu o serie de ironii la adresa cartierului în care locuiește. Însă, în scurt timp, numărul său avea să o ia pe o întorsătură neașteptată, lăsându-i pe jurați cu gura căscată.

Cu toate acestea, concurentul a recunoscut că are extrem de multe emoții, dând de înțeles că a descoperit și o tehnică prin care să scape de ele:

„În momentul în care am emoții, ascult muzică populară și cumva mă scapă de ele. Sunt o groază de emoții. Nimeni nu știe că eu sunt aici, pentru că în caz de nu o să meargă treaba, o să le zic că n-am fost eu. M-am îngrășat cu cinci kilograme... Dacă nu merge treaba, o să slăbesc și nu o să mă recunoască nimeni.”

Dima Țui a venit pe scena iUmor, sezonul 14, iar, după voce, mulți au crezut că e chiar Carla's Dreams

Cu o energie debordantă, Dima Țui a intrat pe scena iUmor, sezonul 14 și a făcut mai multe ironii la adresa condiției sale, dar și a realității de care a dat când a venit în București:

„(...) Eu de șase luni m-am mutat în Militari. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să ajung din nou la București. Militari e atât de departe, încât te pornești azi și ajungi mâine. E atât de departe, încât dacă vrei să chemi o fată la tine și e mai plinuță, până ajunge la tine, slăbește. E și un plus aici... Că dacă chemi o fată la tine, rămâne la tine, pentru că e foarte departe. Eu, acum, am șapte fete la mine, le-am lăsat apă. (...) E departe și ca timp! Noi, în Militari, suntem undeva în 2009... abia acum Mircea Geoană candidează la prezidențiale, îi ținem pumnii.”, a început Dima Țui pe scena iUmor, sezonul 14.

„(...) Am accent, pentru că sunt din Republica Moldova. Eram odată la Buzău, așteptam să îmi cumpăr un covrig cu mac și acolo am întâlnit o fată pe nume Alina, iar după o oră de un joc de priviri, am vrut să vorbim cu Alina și Alina m-a întrebat: <<De unde ești, tinere?>> și i-am răspuns: <<sunt din La république de Moldavie>> (cum îmi place mie să îi spun) și a zis: <<Tare! Și eu când eram mică am fost în Franța>>.”

„Mulți ani mi-au trebuit să înțeleg expresiile din România, de exemplu: <<bine, te pup!>> Eram la cămin, la SNSPA, spălam borcanele cu ciorbă și veneau fetele și-mi spuneau: <<bine, Dima, te pup!>> și după două săptămâni pe mine tot căminul mă pupa și chiar așteptam să mă pupe lumea!”

„În 2017, eu mi-am dat seama că nu făceam nimic (...) Fiind în vogă Carla's Dreams, am zis: <<hai să intrăm la Carla's Dreams pe Instagram, să găsim fetițe care îi dau like și să ne dăm drept Carla's Dreams>> și așa am făcut! Am sunat-o pe o fată Roxana...”, moment în care Dima Țui i-a imitat impecabil vocea lui Carla's Dreams.

„Nu există! Se zbârlește părul pe mine!”, a spus Magicianul Robert Tudor în culise.

După scurt timp, concurentul talentat și la muzică, nu doar la glume, a rugat-o pe jurata Delia să îl acompanieze în timp ce fredona un vers dintr-o melodie sonoră a cântărețului de renume de peste Prut.

După, Dima Țui a lansat și un joc: „Ca să nu se creadă lumea că e <<play-back>>, dați-mi o proproziție și noi o să cântăm ca și Carla's Dreams.”: „Bravo, domne`, ești angajat!”, a spus Cheloo./„Nu cred, bă! Carla's Dreams la iUmor?!”, a mai exclamat Magicianul Robert Tudor din culise.

Jurizare Dima Țui la iUmor sezonul 14

Dima Țui i-a cucerit pe jurații iUmor cu vocea sa și talentul nativ în a-l imita pe Carla's Dreams, dar nu și cu „glumițele” rostite la începutul numărului. Deși părea impresionată în timpul numărului, Delia a dat un verdict care a iscat controverse la masa juraților: „Îl cunoaște pe Carla's Dreams și nu i-a plăcut impersonarea aceasta ieftină, îți spun! Eu citesc printre rânduri.”

„Pe această cale vreau să te felicit, să îți spun că ai tot respectul meu, se pare că ești un caz grav, unicat, moldovean din Republica Moldova cu umor. Toți vin triști și mirosind a vodkă, deci e clar că avem o problemă!”, a jurizat Cheloo.

„Energie bună și le-a plăcut și oamenilor.”, a jurizat și Cătălin Bordea./„Mie-mi place tot ce ține de Carla's Dreams. Adică accentul ăla și să spui lucruri tâmpite, pe mine mă fac să râd.”, a mai spus juratul la testimoniale.

„N-a fost cel mai bun număr. Finalul, în schimb, ar fi trebuit să fie numărul! Tu trebuia să gândești tot acest moment în jurul acestui personaj.”, a jurizat Delia./„Doar energia și finalul sunt bune.”

Așadar, fără să se aștepte nimeni, Dima Țui a primit un dislike din partea Deliei și trei like-uri din partea lui Bordea, Cortea și Cheloo: „A fost un paradox!”

