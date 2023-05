Finala iUmor, sezonul 14, 21 mai. Elena Voineag, luată la roast de Bordea și Cortea: „M-a deranjat că își dădea ochii peste cap”

Elena Voineag „a căzut și ea pradă“ emoțiilor puternice înainte de a realiza momentul pregătit pentru finala sezonului 14 iUmor: „Vreau să dedic acest moment mamei mele și să îi spun că-mi place mâncarea ei!”

În cadrul interviului făcut cu puțin timp înainte de a începe filmarea galei, Nelu Cortea a dezvăluit: „Elena Voineag mi-a zis că deja a avut trei atacuri de panică.“, iar Cătălin Bordea l-a completat pe colegul său de jurizare: „Ea are oricum… Dacă avea atacuri de fericire era dubios. Dacă venea zâmbind aici, era nasol.“

Elena Voineag a avut o doză de nebunie în numărul din finala iUmor, sezonul 14

Cu doza de nebunie caracteristică, Elena Voineag a urcat pe scena iUmor, sezonul 14, cu un material savuros, plin de autoironii, în care a vorbit despre experiențele de viață și nu numai:

„Toți foștii mei mi-au zis că oriunde mă duc, se alege praful și, cu toate astea, se mai face încă un sezon iUmor. (...) O prietenă a venit la mine acasă și mi-a zis: <<Măi, Leano, e ceva diferit la tine aici! Lipsește ceva>> și zic: <<Speranța?>> Prin urmare, după cum știți, fac terapie la Obregia. Nu <<haha>> la mine, că ce am văzut aici e mai grav decât ce am văzut acolo!”

„Și cum vă ziceam, m-am dus la Obregia, la psihiatra mea... iubitul meu, nu știe că e iubitul meu, dar astea sunt detalii, mi-a zis: <<Dar psihiatra asta a ta nu are și ea un cabinet? De ce te cheamă la Obregia?>> și zic: <<oo, crezi că o să mă sperie ce văd acolo, nu?>> Și el zice: <<nu, cred că o să te integrezi perfect.>>”

„Eu, recent, mi-am făcut niște botox în frunte, se vede? Păi să se vadă că de aia am dat banii și n-a fost pe barter! Dar era cazul, că fruntea mea era mai denivelată decât Pasajul Unirii. Și vreau să vă zic că doctorul meu estetician este un tip foarte înalt și, la un moment dat, a întins mâna spre mine ca să dăm palma. Fiind o idioată, ce credeți că am făcut? Am aplecat așa fruntea. Nu știu ce era în capul meu! Că o să mă examineze dându-mi palme așa peste frunte... Dar, în apărarea mea, există o explicație logică. Eu când văd bărbați foarte înalți, o iau razna și nu mai sunt coerentă. Îmi pare rău, Badea! (...) Când văd unu` de ăsta, zic: <<Daa! E în regulă să faci sex cu prietena mea cea mai bună.>>”

„Deci, nu mai judec femeile! De exemplu, femeile care merg la striptease masculin. Înainte mă enervau. Nu știu dacă știți cum s-a celebrat, la noi, 8 Martie, Ziua Femeii, a Mamei, într-un cunoscut club din Capitală, nu știu dacă ați văzut imaginile... niște doamne independente s-au dus să vadă niște domni stripperi de culoare. La un moment dat, un domn a luat-o pe o doamnă, a pus-o pe umăr, a întors-o cu capul în jos, efectuând niște mișcări <<browniene>>. (...) După, asta s-a ridicat și l-a pupat pe obraz. (...) Și eu mă gândesc acum ce a fost în sufletul bărbatului ei când s-a dus a doua zi la muncă, le-o fi zis colegilor: <<Sunt veri mai apropiați, așa se sărută ei.>>”

„Și vreau să vă las cu chestia care mă scoate din minți cel mai tare: lipsa apei calde! (...) Eu am înțeles de ce sunt rușii nervoși! (...) Ei sunt nervoși de la apa rece! Eu, după două săptămâni de dușuri reci, eram atât de nervoasă, că voiam să omor pe cineva. Și vine una la mine la ușă și zic: <<Doamnă, de câte ori să vă zic... nu mă interesează să vorbim, ce ați gătit și nu mai veniți la mine!>> Și maică-mea tot vine...”, a fost o parte din materialul Elenei Voineag pe scena iUmor, sezonul 14.

Jurizare Elena Voineag în finala iUmor sezonul 14

Ca să se joace cu nervii concurentei, Cătălin Bordea și Nelu Cortea i-au reproșat acesteia că materialul recitat nu a fost demn de o finală iUmor. Însă, comentariile celor doi jurați au făcut-o pe Ela Voineag să își dea ochii peste cap, lucru care l-a scos din sărite pe Bordea.

Pentru a aplana situația, Delia a decis că e timpul să se afișeze voturile și să lase soarta concurentei în mâinile publicului.

„Eu am tot așteptat... am zis că vine una... Mi-a plăcut mai mult de tine în preselecții decât acum. N-a fost un număr de finală!”, a jurizat Cătălin Bordea, iar Nelu Cortea l-a aprobat./„Pe mine m-a deranjat că își dădea ochii peste cap când îi ziceai ceva! Eu îți respect ție numărul, iar tu...”

Cu toate acestea, Elena Voineag a primit toate cele patru like-uri: „Consider că n-am făcut o greșeală că am trimis-o la vot. Fata asta chiar face minuni în domeniul stand-up-ului sau face ce-mi place mie!”, a spus Cheloo la testimoniale, luându-i, de altfel, apărarea în fața celor doi colegi de la masa juriului.

Cum se votează în finala iUmor

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții. Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 4 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului.

Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 14, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.