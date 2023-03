iUmor sezonul 14, 4 martie. Ela Voineag l-a „desființat” pe Cortea. Cheloo a părăsit platoul: „Nu vrea să te privească în ochi”

Elena Voineag a venit în sezonul 14 iUmor cu și mai multe glume bune. În stilul autoironic caracteristic, concurenta a zis că a fost „racolată” la propriu ca să vină în emisiune! Și de vreme ce a primit atâta credit din partea cuiva „din domeniu”, a decis să accepte „invitația” și să se prezinte pe scenă ca să le „ia banii” colegilor de breaslă:

„Eu venisem în vizită acum o săptămână și cineva din domeniu m-a văzut și a întrebat: «ce se întâmplă, mă? A venit Voineag ca să vă ia banii?» Și am zis: «ce idee. Dacă au alții încredere în mine că pot să vă iau banii, de ce să nu îi ascult?»”. (...) Gurile rele ar fi zis că am ars niște etape în această meserie, iar alte guri au zis: «mamă, ce talentată e!». Eu aș vrea să fiu de acord cu gurile din a doua categorie. Cu greu și cu terapie, am ajuns și eu să văd lucrurile așa.”, a spus Ela Voineag la testimoniale.

Elena Voineag a revenit la iUmor, sezonul 14 și a luat pulsul noii formule de jurați. Momentul a fost hilar: „Nu mai aplaudați!”

„Nu mai înseamnă absolut nimic să apar la iUmor. Producția, vă spun, ia pe oricine de pe stradă la propriu! Am fost săptămâna trecută și era aici un cioban. Nu Cortea, un alt cioban! Adevărul e că arăta tipul, de ne venise așa o poftă brusc la toate de transhumanță. (...) Deci eu eram în vizită și dintr-o dată îl văd îndreptându-se spre mine pe domnul producător, cunoscut drept «bre nea Sorin Popa». Dacă expresia «ai dat de dracu» ar avea o imagine, aceea ar fi nea Sorin Popa întreptându-se spre tine! Vine nea Sorin Popa la mine și îmi zice: «vii și sezonul ăsta iepuraș, de ce mă întrebi?»”.

„După multe ore de terapie, pe mine nu mă mai manipulezi cum vrei tu, nu mai spun eu «da» la orice doar pentru că am o constantă nevoie de validare care să îmi acopere rana de abandon. Nu mă mai faci din vorbe așa imediat. Durează vreo cinci minute acum. Și m-am trezit, zicând: «da, vreau să vin». Că doar atacurile astea de panică nu se întrețin ele singure așa. Hai să le mai ajutăm cu încă o apariție care nu-mi asigură viitorul. Așa că iată-mă aici!”

Pe urmă, Elena Voineag i-a luat la roast și pe cei patru jurați:

„Foarte multe s-au schimbat de când am fost eu aici ultima dată și am întrebat cine mai este în juriu și mi s-a spus așa: «Bordea și cu Cortea sunt în locul lui Bendeac». Ha! Deci așa arată fundul lui Bendeac dacă ar sta pe două scaune. Cortea, la un moment dat, mi-a spus că era un comediant așa de prost, încât Bordea îl lua în deschidere prin țară doar pentru că voia să aibă șofer. Acum, nu mai ești șoferul lui Bordea, ești cotieră”.

„Și la Bordea au intervenit schimbări. Nu mai este cea mai cunoscută asistentă TV, este cea mai cunoscută asistentă TV care are o asistentă TV. (...) Vă spun că pe (Delia) am văzut-o personal în taberele de refugiați printre pachete. Ce n-a putut să înfulece pe loc, a luat la pachet (...) Există schimbări și în viața lui Cheloo. A experimentat, recent, vărsatul de vânt, iar doctorii i-au recomandat pentru varicelă, verde de briliant și pentru venit la muncă, verde de paris, ceea ce dovedește, în continuare, că sistemul este împotriva ta Cheloo, pentru că niciunul nu este verdele care-ți place ție!”, a fost o parte din numărul rostit de Ela Voineag, la iUmor, sezonul 14 și care i-a amuzat copios pe jurați.

Iar pentru că momentul nu avea cum să se încheie decât așa cum a început, adică într-un mod ironic, Ela Voineag a prezentat și o fotografie cu următorul concurent și viitor jurat iUmor: Igor Voineag, cățelul ei.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Elena Voineag la iUmor sezonul 14

Jurații s-au declarat cuceriți de numărul Elenei Voineag în calitate de concurent, iar cei patru au ținut-o numai în complimente. Cheloo a apreciat atât de tare textul său, încât după ce i-a jurizat numărul, a simțit nevoia să iasă din sală.

„Vreau să vorbesc primul, pentru că eu tremur de emoție. Adio, Ela Voineag! Ela Voineag a murit! După părerea mea, astăzi s-a născut o stea! Știm toți că are o voce caldă pe care eu o aud și atunci când merg prin pădure și vreau să mă retrag!”, a jurizat Cheloo, după care a părăsit platoul: „Când e sensibil, pleacă!”, au spus despre el colegii de la masa juraților: „Nu vrea să te privească în ochi”.

„Foarte fain! Mi-a plăcut foarte mult!”, a jurizat și Nelu Cortea, după ce a luat-o la întrebări pe concurentă, pentru că l-a „desființat” cu ironiile sale.

„Tu ești nebună! Ești dusă de acasă! La un spectacol cu tine, nu știu dacă termini, dacă sari în public, dacă aduci cățelul, dacă te tunzi mai scurt și ar fi păcat să te tratezi. Măcar o perioadă! La bătrânețe, mergi atunci la psihiatru!”, a jurizat și Cătălin Bordea în felul său caracteristic.

Elena Voineag a primit toate cele patru like-uri: „Nici emisiunea nu mai e ce a fost odată!”, a spus Bordea.

„Este preferata mea! Știu că va fi în finală!”, a spus Delia la testimoniale./„Cred că a fost unul dintre cele mai bune numere de stand-up din acest sezon!”, a mărturisit și Cheloo la testimoniale.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.