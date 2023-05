Finala iUmor, sezonul 14, 21 mai. Mihaela Pripici este câștigătoarea iUmor. A plecat acasă cu 20.000 de Euro

Mihaela Pripici este câștigătoarea sezonului 14 iUmor, din 21 mai 2023! Concurenta i-a cucerit din prima pe Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar şi pe telespectatorii iUmor, care, prin voturile lor, au făcut-o câștigătoarea acestui sezon. AICI NUMĂRUL CARE A FĂCUT-O CÂȘTIGĂTOARE.

Finaliștii seoznului 14 iUmor au fost Mihaela Elena Pripici, Varză, Pe Cap, The Free Tenors, Paul Szabo, Dima Țui, Elena Voineag, Teodora Nedelcu, Maria Grosu, Trupa Duo Olé și Ionuț Țigănescu, dintre care doar șapte au ajuns la votul publicului: Teodora Nedelcu, Mihaela Pripici, Elena Voineag, Paul Szabo, Pe Cap, The Free Tenors, Trupa Duo Olé, însă doar unul dintre ei a fost desemnat cel mai bun comediant de către telespectatori!

Finala iUmor 2023 a adus telespectatorilor momente de stand-up comedy și roast-uri spectaculoase.

Citește și: Finala iUmor, sezonul 13, 4 decembrie. Remus Iosub (Ramore) este câștigătorul iUmor. A plecat acasă cu 20.000 de Euro

Mihaela Pripici este câștigătoarea iUmor sezonul 14, din 21 mai 2023. Mihaela Pripici pleacă acasă cu cecul în valoare de 20.000 de euro

Mihaela Pripici este cea care a ajuns la inima a milioane de români. Cei de acasă au trimis-o direct în ultima etapă și tot ei au ajutat-o să devină câștigătoarea iUmor, oferind votul lor prin SMS la 1313.

Marea câștigătoare iUmor a surprins cu un număr de stand-up comedy de excepție, care a pus în lumină talentul de comediant, dar și emoția. A avut un moment când a fost copleșită de greutatea finalei, dar și-a revenit.

Glumele sale au dat dovadă de autenticitate, îndrăzneală și, nu în ultimul rând, au arătat ce înseamnă divertisment, au adus zâmbetul pe buzele juraților, spectatorilor, telespectatorilor și prezentatorilor. Toate aceste calități au făcut-o să se diferențieze și să devină marea câștigătoare.

Mihaela Pripici a cucerit cu numărul său în seara finalei iUmor, din 21 mai 2023. Despre ce a fost momentul care l-a făcut câștigător

După ce la audiții a avut un material plin de ironii despre aventurile ei ca locuitor în Chiajna, în marea finală, concurenta a revenit cu alte experiențe de viață, numai că emoțiile au copleșit-o. Hai să descoperi cum a încurajat-o Cătălin Bordea pe scenă, dar și ce sentimente a trezit în jurat!

Mihaela Elena Pripici (Pripi) are 23 de ani, provine din Curtea de Argeș și, deși, și-a „pavat” singură drumul spre scena stand-up-ului din România, unde este apreciată, în ziua filmării finalei iUmor 2023 a fost copleșită de emoții.

„Fiecare urcare pe scenă e îmbrăcată în anxietate sau mai bine zis îngropată în anxietate.”, a spus concurenta la testimoniale.

Deși părea ca a intrat în forță pe scena iUmor, cu vocea tremurândă, Mihaela Pripici a cerut câteva clipe de pauză: „Ce putere are în ea… habar n-are! Deci, să te blochezi, să te dai jos, să zici: <<Am nevoie de un moment, revin>>. Eram sigur că nu vine înapoi.”, a punctat Cătălin Bordea la testimoniale, iar Nelu Cortea a completat: „A venit din nou fără să se bâlbâie, fără să tremure și a dat totul cap-coadă brici“.

Revenită în fața juraților iUmor, Mihaela Pripici a creat un număr de stand-up savuros, inspirat din propriile experiențe. Printre subiectele abordate se numără faptul că și-a schimbat recent terapeuta, reacțiile pe care le-a avut în două situații diferite din trafic și că își dorește o relație:

„Recent, eu mi-am schimbat terapeuta, pentru că nu mă mai înțelegea și mă enerva rău de tot chestia asta. Eu am început să fac terapie, pentru că sunt colerică, iar principala problemă este că mă enevez foarte tare la volan. Eu stau la marginea Bucureștiului și făceam terapie în capătul opus al orașului, deci traversam orașul ca să plătesc pe cineva cu 200 de lei să mă învețe să nu mă mai enervez. (...) Concluzia terapeutei a fost că nu sunt eu de vină, ci traficul din București, iar soluția ar fi transportul în comun. Mamă, ce m-am enervat!”

„(...) Prima dată când am condus o mașină automată eram aici în București. Am plecat de la semafor și 50 de metri mai în față am călcat la podea pedala de ambreiaj ca să schimb viteza și pentru cei care nu au înțeles unde îi problema aici, mașina automată are două pedale: una este accelerația, iar pe cealaltă sunt frâna și ambreiajul, iar dacă le calci cum am călcat-o eu, nu îți schimbă viteza, îți schimbă destinația de unde aveai treabă la secția de Primiri Urgențe.”

„(...) Dar mi-am dat seama că furia asta vine din frustrare la mine, pentru că sunt foarte singură. Nu-mi scrie niciun bărbat. Am 23 de ani și arăt ca la 13, ceea ce nu vă recomand fetelor. Nu știu dacă știți, dar în 2023, bărbații au principii. Nu mai sunt pedofili pe lumea asta! Slavă Domnului! (...) Sunt foarte singură. Sunt singură și la părinți, pentru că de fiecare dată când mă duc în vizită, părinții o iau pe soră-mea și se duc la rude. (...) De asta m-am și mutat în Militari! Sunt pereții atât de subțiri, încât ajung la mine și reproșurile de la etajul cinci și bolile cu transmitere sexuală de la etajul trei. Și am auzit că, în ultima vreme, se sparg apartamente prin zonă. Așa că, am zis că e șansa mea să mă viziteze și pe mine cineva!”

„(...) Dar singurătatea vine și cu avantaje. De exemplu, pe mine nu mă întreabă niciodată bunicii când mă mărit. Pe mine nu mă întreabă nimic bunicii, pentru că nici ei nu vorbesc cu mine. (...) Dar tataie chiar a fost un bunic foarte bun! Când am aflat că mai are doar trei săptămâni de trăit, ai mei au decis să nu îi spunem și mi s-a părut o decizie bună. M-am dus la el și i-am cerut 1000 de euro împrumut pentru o lună. Și pentru că a fost un bunic foarte bun, mi-a dat banii și s-a ținut și de <<deadline>>.”, a fost o parte din materialul Mihaelei Pripici pe scena iUmor, finala sezonului 14.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Citește și: Cine sunt finaliștii sezonului 14 iUmor. Ce concurenți au rămas în competiție pentru premiul în valoare de 20.000 de Euro

Cum se votează în finala iUmor

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții. Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 4 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului.

Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 14, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.