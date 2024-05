Edi Rădoiu este pregătit să cucerească publicul și de această dată. Umorul și autoironia sunt armele lui letale.

Edi Rădoiu încearcă să-și îmbunătățească în mod constant prestația în stand-up comedy.

„Dacă câștig iUmor eu promit că în șase luni slim fit mă fac”, spune concurentul.

„Natanticu chiar s-a ținut de promisiune. M-a luat în deschidere la Sala Palatului”, dezvăluie Edi.

Finala iUmor sezonul 16, 26 mai 2024. Edi Rădoiu a renăscut pe scena iUmor. Cosmin Natanticu: „Fugi că-ți ia costumul!”

Edi Rădoiu vine cu voia bună pe scenă.

„Mă bucur și mai mult să fiu aici, pentru că este mult spațiu și eu stau în garsonieră”, își începe el numărul de stand-up comedy.

„Eu am frigiderul în dormitor după cum se vede”, continuă el.

„Chiar avem nevoie că avem amândoi sânii lăsați”, este de părere Edi, după ce împărtășește cu publicul detaliile ultimei sesiuni de cumpărături a iubitei sale.

„Eu dacă mă nășteam în Dubai, mă nășteam maxim, dar maxim, cămilă”, mai adaugă concurentul.

„Când am intrat în magazin am crezut că am intrat într-un nou mall”, continuă el. „Am luat costumul ăla pe mine, am uitat că sunt sărac! (...) Asta era problema, că nu știu eu banii, nu că nu-i am.”

Edi Rădoiu, jurizare în ediția din 26 mai 2024 la iUmor

„A sclipit în seara asta. A strălucit”, este de părere Delia.

„Fugi că-ți ia costumul”, îi spune Natanticu, în timp ce Cheloo urcă pe scenă.

„Ca să-nțelegi ce-am simțit toată ziua, da?” spune juratul în timp ce-i pune la gât lui Edi o cravată. „Băiatul ăsta, după inima mea murdară, trebuie să câștige sezonul!”

„Sugrumat așa! Tu nu știi să dai premii”, îi spune Bordea colegului său.

„Ai crescut, băi băiatule, extraordinar de tare. Serios”, îi transmite Cătălin Bordea. „Trebuie să ții o dietă!”

„A promovat sărăcia într-un fel extraordinar”, mai spune juratul în culise.

„Am senzația de om care face treaba asta de ceva timp. Nu pare că are trac. Nu pare că se pierde”, spune și Delia. „A intrat după Gicuța, nu-i ușor.”

„Dacă câștigi să plătești cafeaua aia sau măcar costumul”, îi sugerează Bordea.

Astfel, Edi Rădoiu a primit patru like-uri, de la Delia, Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea și Cheloo.

