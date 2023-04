Gabriel Gherghe, invitat special la iUmor. „N-am ştiut că sufăr de boala asta!”

Seriile de glume pe care le-a scris special pentru cel mai nou episod al show-ului, inspirate din propria garderoba, au stârnit hohote de râs pe platoul de televiziune şi i-au determinat pe juraţi să comenteze şi ţinuta Deliei din acea zi.

Gabriel Gherghe face show la iUmor, în ediția de duminică, 30 aprilie 2023, la Antena 1

„Aş vrea să încep prin a-mi cere scuze că am venit aşa în faţa dumneavoastră! Am o scuză, am 38 de ani, sunt căsătorit şi sufăr de o boală: nu-mi mai pasă cum mă îmbrac. N-am ştiut că sufăr de voala asta! Soţia mea mi-a pus diagnosticul. Acum câteva luni a intrat în casă şi mi-a spus <<trebuie să mergem să îţi luăm nişte haine! Eu nu mai pot să ies aşa cu tine în oraş!>>”, şi-a început invitatul special momentul pe scena iUmor.

De vestimentaţie s-au legat imediat şi juraţii şi prezentatorii show-ului de umor de la Antena 1. „Delia, tu ai nişte haine foarte interesante! Ar trebui să îţi faci un magazin de haine pe care nu le mai porţi!”, i-a spus Cătălin Bordea Deliei. La rândul lui, Cheloo s-a declarat impresionat de ţinuta colegei sale din acea zi. „Eu nu prea vorbesc de hainele ei de câteva sezoane, dar azi voi face o excepţie!”, a dezvăluit acesta. Ce completări a mai făcut juratul, cum s-au descurcat concurenții și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie iUmor, difuzată duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.