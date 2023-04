iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Costin Lazăr a făcut glume la greu! Nu o să îți vină să crezi câte partenere a avut în ultimii ani

Costin Lazăr, cunoscut pe internet sub pseudonimul „Costin Fit”, a venit în platoul de comedie cu un număr de ironie la adresa felului în care arată. În calitate de „reprezentant” al oamenilor plinuți, concurentul a pregătit un material prin care să îi cinstească pe toți pofticioșii din lume, dar și prin care să le redea încrederea în sine.

„Chiar am lucrat foarte mult la corpul ăsta! Țin <<fasting>> cu shaorma, mănânc o shaorma pe zi. De mai bine de 20 de ani lucrez la corpul ăsta. Arăt ca un bărbat adevărat, iar bărbații adevărați au discuri, nu pătrățele!”, a spus Costin Lazăr la testimoniale.

Iată dacă jurații au gustat porția de râs oferită de Costin Lazăr!

Costin Lazăr a făcut glume despre kilogramele sale la iUmor, sezonul 14: „Am dat start la campania <<Salvează un gras>>”

„Numele meu este Costin Fit. Probabil mulți dintre voi mă știți de pe TikTok, iar ceilalți de prin shaormerii. Vreau să vă spun, de la început, că mie-mi place să stau jos, așa că numărul îl voi continua de aici!”, moment în care concurentul s-a așezat pe scaunul care se afla pe scenă și a continuat:

„Mie-mi place să fiu gras! Până la urmă, viața e frumoasă atunci când faci sex și dacă eu reușesc să fac sex și să agăț gagici și când sunt gras, ce rost mai are să slăbesc? Sunt foarte multe avantaje în viața unui om gras.”, clipă în care Costin Lazăr și-a folosit burta pe post de măsuță pentru cană: „Eu eram acolo când tu nu erai născut! În 2000.”, a spus Cheloo.

„(...) Dacă vine Gigel la tine și vrea să te înjunghie, poți sta foarte liniștit, pentru că dacă te nimerește în burtă, oricum cuțitul nu va ajunge la organe. Și iarna economisim foarte mulți bani, că, la câte straturi avem, putem ieși și în chiloți pe stradă. (...) Bănuiesc că toată lumea știe că o oră de sex sălbatic este echivalentul cu două ore de sală. Deci dacă vrei să slăbești, poți să o faci în orice mod posibil.”

„(...) Atunci când văd mâncarea în față ochilor, parcă simt că mă tremură tot corpul. Într-adevăr, în trecutul meu am întâmpinat o problemă foarte mare, că nu puteam să decid ce-mi place mai mult să fac: să mănânc sau să fac sex. Oricum, de când am descoperit conceptul de <<orgie culinară>>, pot să spun că acum pot, în sfârșit, să fac, în același timp, cele două lucruri care mă fac fericit în viață! Și oricum grașii n-ar trebui să își facă griji, pentru că suntem mai buni la pat decât cei slabi.”, a fost o parte din materialul lui Costin Lazăr pe scena iUmor, sezonul 14.

„(...) În calitate de reprezentant al grașilor, am dat start la campania <<Salvează un gras>>, așa că rog toate doamnele și domnișoarele din România, care știu că au un prieten gras, să se ducă acum de față și să facă sex cu ei, ca să le crească încrederea!”, replică care a amuzat-o copios pe Delia: „În noaptea asta nu mai dormim! E cutremur!”, a strigat și Magicianul Robert Tudor din culise.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Costin Lazăr la iUmor sezonul 14

Delia și Nelu Cortea s-au întrecut în Jokeri în etapa jurizării. După ce Delia l-a provocat pe Cortea să jurizeze în rime, acesta a obligat-o pe jurată să mimeze: „Eu fac regulile!”

Dacă Delia a reușit să fie extrem de simpatică și comică: „Mi-e și rușine acum și-mi vine să plec!”, Nelu Cortea s-a ridicat la un alt nivel, iar rimele i-au venit de parcă făcea asta dintotdeauna:

„Deși acest număr n-a fost de-al meu nas, chiar dacă și eu te simt, fratele meu gras, nu cred în a ta <<Dragoste din tei>>, că ai avut tu 100 de femei, dar mă bucur că te văd, că ești sănătos și susțin țesutul tău adipos!”/„S-a descurcat minunat, cum se descurcă, de altfel, la orice!”, a spus Delia la testimoniale.

„Am 100 de kg și sunt mândru de ele!”, a mai recunoscut Nelu Cortea în timpul jurizării./„Mie-mi place ideea asta de a fi grăsuț și asumat, pentru că și eu sunt gras.”, a mai adăugat juratul la testimoniale.

Răspunsul concurentului la întrebarea lui Cătălin Bordea dacă are prietenă a fost de-a dreptul savuros, iar juraților nu le-a venit să creadă: „La momentul actual nu. Dar am avut foarte multe! Peste 100 în ultimii doi ani și jumătate.”/„Nu te crede nimeni!”/„Eu nu sunt în stare să număr până la 100 pe degete!”, a spus și Cheloo la testimoniale./„Așa am menținut corpul ăsta suculent!”, a răspuns, într-un final, concurentul.

Costin Lazăr a primit două dislike-uri din partea lui Bordea și Cheloo și două like-uri din partea Deliei și a lui Cortea: „Gurmanzii juriului au votat pozitiv!”

