Gala Combinațiilor Explozive, 4 iunie. Ioana State, un moment cu greutate care le-a făcut tuturor poftă de râs: „Mereu mi-e foame”

Printre personajele care au adus zâmbetul pe buzele telespectatorilor și juraților iUmor, în Gala Combinațiilor Explozive, s-a numărat și Ioana State, care a pregătit un moment clasic de stand-up despre peripețiile sale din copilărie, dar și despre o întâmplare pe care a trăit-o de curând.

„Ioana State este un comediant extraordinar, talentat, cu niște punciuri excelente. Trebuie să le vinzi bine! Asta e toată treaba.”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale.

Ioana State a acceptat rolul de invitat special în cadrul Galei Combinațiilor Explozive de la iUmor, sezonul 14

Așadar, Ioana State și-a construit numărul de stand-up în jurul anumitor experiențe din copilărie. Poveștile despre mâncare nu au lipstit din punciul exploziv al invitatei speciale, amuzând copios publicul cu iubirea sa pentru deliciile culinare de orice fel:

„Eu nu fac foarte bine. Mi-e cam foame. Mereu mi-e foame. De când eram copil am fost așa! Am fost mare. Am avut la naștere patru kg. Practic, n-am avut șansa să fiu bebeluș. Eu m-am născut direct copil. Am avut o copilărie grea. Cu greutate, cum s-ar zice. Cine crede că sunt rea cu mine, să încerce să-mi ia mâncarea din față, să vezi atunci metamorfozare...”

„Dar, cu toate acestea, am avut o copilărie fericită... Într-o familie de creștini, că doar niște creștini adevărați nu m-ar fi dat la abator. Eu nu am avut momente triste din copilărie. Poate doar în perioada sărbătorilor de iarnă, când se tăia porcul. (...) Simțeam că mai merge lăsat vreo două/trei luni să se facă mai mare. (...) Eu, oriunde mergeam, trebuia să mănânc. Eram pomanagioaica satului. Eu, când auzeam că bate clopotul în sat, ca să anunțe că a mai murit cineva, radiam! (...) Eu nu mă băteam cu fratele meu pe jucării, mă băteam pe mâncare.”, a spus Ioana State, făcând publicul să râdă.

Pe urmă, invitatul special a explicat și când a descoperit „porția tampon”, adică porția dublă, care reprezintă salvarea sa când merge la restaurant cu prietenii, deoarece nu îi place să împartă mâncarea. De altfel, i-a sfătuit pe jurați să îi urmeze exemplul:

„(...) Când aveam vreo 16 ani, eram îndrăgostită de o gogoșerie... Făceau niște gogoși cu brânză senzaționale și mergeam cu o prietenă, o uscată, de aia care zice că nu îi e foame și apoi mănâncă tot. (...) Îi dădeam, dar știți ce făcea nenorocita? Apăsa pe gogoașă și mă lăsa fără brânză! Și-mi dădea gogoașa înapoi, coca goală și de atunci, iau două gogoși.”

„(...) Eu poftesc până și la pandișpan, serios. (…) E cea mai tristă prăjitură, n-are nimic pe ea, e o cocă galbenă, umflată, zici că e boală de ficat. (…) Acum vreo două săptămâni am fost la Parlament, în vizită, cu niște prieteni de-ai mei. O vizită normală la Parlament, mergi juma’ de oră pe acolo, iar, la un moment dat, pe un colț, o cantină de la parlamentari. Când mă uit în vitrină: ditamai tava cu pandișpan. Eu am rămas, ăia zic: <<Ioano! Vrei pandișpan?>> și le răspund: <<Da, da, da>>”, a spovestit Ioana State, care a împărtășit și cum au reacționat prietenii când au revenit la ea: „Eu nu știam când vin ăștia după mine și, ca să apuc să mănânc de toate, luam o gură de ceafă și stingeam cu pandișpan. Au venit ăștia, se uitau la mine: <<Bă, nu ne miră că ți-ai luat două porții de pandișpan, dar ți-ai luat și ceafă?>> și le răspund: <<Ce vrei, mă? Să mănânc dulce pe stomacul gol?! Că nu e bine!>>”

„(...) Și așa am dezvoltat și niște abilități. Să vă învăț și pe voi! Eu știu să cer mâncare din ochi. Dacă ți-e rușine să ceri de mâncare, vă învăț eu! Oriunde te-ai duce, fixezi cu ochii ce vrei... Că te întreabă, la un moment dat, cineva dacă vrei. Și eu vreau mereu, că doar nu-s proastă! Ăia care nu te întreabă și a doua oară, din prima n-au vrut să-ți dea! Cei mai perverși oameni! (...) Și, la un moment dat în copilărie, am avut păduchi, iar mama îmi spunea că special vin cu ei acasă, că știam că-mi face negresă.” a fost o parte din materialul cu care Ioana State a reușit să amuze copios publicul iUmor.

„Îmi place că s-a lins pe buze de câteva ori. Se vede că nu vorbește prostii și că îi place mâncarea.”, a spus Nelu Cortea la final.

„Suna cunoscut tot ce povestea. Parcă ai trăit experiența aia.”, a mărturisit Delia la testimoniale.

Gala Combinațiilor Explozive, o ediție specială a emisiunii iUmor, sezonul 14, de la Antena 1

Sezonul 14 iUmor a ajuns la penultimul episod care se anunță a fi unul la înălțimea glumelor care asigură adevărate terapii prin comedie. Hohotele de râs vor fi asigurate atât de foști concurenți ai show-ului, însă, și de invitați speciali.

Pe lista invitaților din Gala Combinațiilor Explozive, care se luptă pentru suma de 10.000 de lei, se află Gică Gavrilă & Circul Belluci, Trupa Pic-Poc-Plici, Ioana State în calitate de invitat special, Trupa Berrari & Tudorel Popa, Alexandru Țiproc & Karla Mariah Petre aka Denise Rifai, Pipino de România + Karena & Iulia Albu, Fachirul din Periș + Perversu` de pe Târgu Ocna & Șerban Copoț, Dan Badea și Magicianul Robert Tudor, care au acceptat să facă un număr de dans alături de cei doi foști concurenți din sezonul 14 iUmor, Romanticul X & Țăcăneală + Codruța Filip & Valentin Sanfira.

Ediția specială iUmor – Gala Combinațiilor Explozive – este înregistrată, iar concurenții au fost votați de oamenii aflați în public, în timp ce jurații au avut doar un rol consultativ.

Altfel spus: cel care va pleca acasă cu cecul de 10.000 de lei va fi desemnat de spectatorii care au privit show-ul de umor. Ce momente vor pregăti foștii participanți din sezonul 14 iUmor, dar și invitații speciali, telespectatorii pot vedea duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

