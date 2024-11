iUmor, 23 noiembrie 2024. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 17. Cele mai tari momente, disponibile integral și în AntenaPLAY

Zece concurenți au urcat pe scenă în prima semifinală iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024. Fiecare a dat tot ce a avut mai bun pentru a-i convinge pe jurați că merită un loc în etapa finală. Iată cine sunt primii finaliști ai acestui sezon.

Din cei 10 concurenți care au urcat pe scenă în această seară, numai patru s-au calificat în etapa finală. Pentru prima dată la iUmor, jurații au avut de ales primii finaliști dintre cei care au primit 4 sau 3 like-uri în prima semifinală a sezonului 17, episodul 11 din 23 noiembrie 2024. Astfel, fiecare a dat ce a avut mai bun și a pregătit momente inedite cu speranța că va atrage cât mai multe aprecieri de la masa juriului. Nu au lipsit nici numerele de stand-up inspirate din experinențele concurenților, rost-urile usturătoare sau scenetele desprinse din situațiile de zi cu zi.

Cele mai bune momente din prima semifinală iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024. Cine sunt primii finaliști

Cel de-al 17-lea sezon iUmor – Nu e ce vezi la televizor promite să fie unul savuros. Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo au pornit și de data aceasta în căutarea celui mai amuzant concurent și au ales primii patru finaliști iUmor, sezonul 17 în episodul 11 din 23 noiembrie 2024.

Veronica Fizeșan și The Free Tenors, moment impecabil de operă și umor în prima semifinală iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

The Free Tenors a revenit pe scena iUmor, alături de soprana Veronica Fizeșan. Grupul a reușit să îmbine într-un mod uluitor acordurile de operă cu momentele amuzate care au stârnit hohote de râs în sală. Ei au pus în scenă un moment de „preselecții” pentru Opera Del Amor, unde candidații sunt admiși pe bază de mită până își face apariția soprana care le dă planurile peste cap. Jurații au fost extrem de impresionați, iar Delia și-a exprimat dorința de a-I vedea în finală: „Sunt foarte fericită să vă văd pe scenă, mă declar cel mai mare fan al vostru!”, a mai spus aceasta. La rândul lui, Cosmin Natanticu a mărturisit: „Nu cred că am mai văzut un asemenea moment pe scena iUmor!”, iar Bordea a recunoscut că: „Voi aduceți cultura la tv! Ceea ce faceți este impecabil!”. Veronica Fizeșan și The Free Tenors au obținut 4 like-uri și au ajuns în finala serii.

Cristina Botezatu, număr de stand-up savuros despre adolescența ei rebelă , în prima semifinală iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

„Eu am avut o adelescentă rebelă. Taică-miu era super strict cu mine. Insista mereu să nu ajung acasă după ora 10 să nu pățesc ceva, dar eu o pățeam și înainte de ora 10. O pățeam la 10 fără un sfert, la 10 fără cinci minute dacă o pățeam scurt”, a fost gluma cu care tânăra și-a început numărul de stand-up în prima semifinală iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024. Cristina Botezatu a mizat pe povești din adolescența sa rebelă și nu a dat greș. Hohotele de râs au răsunat în platou pe tot parcursul momentului ei și jurații au apeciat evoluția ei. „Cum arată ea nu, nu se potrivește ce zice și asta e un lucru surprinzător”, a spus Cătălin Bordea. „Fata asta are ceva special. Are o mina, are o aura, o duce capul și e foarte fină”, a adăugat și Delia. Cristina Botezatu a primit 4 like-uri și au ajuns în finala serii

Emanuel Cârstea si Ioana Ancea, moment nebun într-un joc de roluri, în prima semifinală iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

Emanuel Cârstea si Ioana Ancea au revenit cu continuarea momentului din audiții, însă de data aceasta, au dus totul la urmărotul nivel. Actrița a apărut pe scenă costumată îndrăzneț, în timp ce partnerul ei a avut mâinile prinse cu cătușe. Cei doi spun că au pus în scenă un moment din viața oricărui cuplu încearcă să reaprindă flacăra. Scenta lor a stârnit dezbateri aprinse la masa juriului, iar replicile lor amuzamentul publicului. Semifinaliștii au făcut și o trimitere către Insula Iubirii pe scena iUmor, sezonul 17. Emanuel Cârstea si Ioana Ancea au obinut 3 like-uri și un dislike de la Cătălin Bordea. „Tu, Ioana, ești o actriță foarte bună, dar subiectul e un pic fumat”, și-a motivat juratul votul.

David Burlet, număr de magie în premieră la TV, în prima semifinală iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

După un număr memorabil de magie în audiții, magicianul David Burlet și-a propus să îi uimească pe jurați din nou. Între timp, acesta a dezvăluit că a dezvolat și o nouă abilitate și a venit pregătit să impresioneze. „Imediat după prima apariție, când mi-au dat 4 de DA. Am fost foarte încântat și am vrut să dau ceva înapoi. Așa că am o surpriză, în exclusivitate, pentru canalul vostru”, a dezvăluit jonglerul. El a intrat în platou cu doar un steag și o minge și a captat atenția tuturor din primele clipe: „Cum face asta?”, s-au întrebat toți cei din platou. David Burlet a continuat numărul rezolvând mai multe cuburi rubice, fără ca măcar să le privească sau în timp ce jongla cu trei în același timp. Extrem de impresionați, jurații i-au oferit patru like-uri, iar jonglerul a trecut în finala serii.

Hari Grămoșteanu, în rolul „bețivului de la iUmor”, în semifinala sezonului 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

Hari Grămoșteanu a revenit în rolul „bețivului de la iUmor”, în semifinala sezonului 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024. Actorul a pregătit o odă adusă alcoolului inspirată din versurile poeziei „Somnoroase păsărele”. „Drăgălașe păhărele / Dinatinte-mi să se pună / Să se toarne vin în ele / Poftă bună”, au fost versurile prin care și-a început momentul poetic. El a abordat și subiectul alegerilor, dar și cel al lunii cadourilor care se apropie cu pași repezi. Nu i-a trecut cu vedere nici pe jurați și a avut căteva versuri dedicate fiecăruia. „E foarte greu să mai surprinzi prin omul bețiv care spune lucruri, face partid”, a spus Natanticu. Cheloo, însă, a simțit nevoia să sară în ajutorul concurentului pentru a realiza un bețiv veritabil și a urcat pe scenă. Cu toate acestea, la final, Hari Grămoșteanu a primit doar trei like-uri și un dislike, chiar de la Cheloo.

2 Distruși, tablou desprins dintr-o familie modernă, în semifinala sezonului 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

2 Distruși au adus, din nou, un tablou de familie. De data aceasta, potrivit scenariului, fiul lor le-a preznintă pe noua iubită care vorbește mai mult în engleză, ceea nu e deloc pe placul mamei. Momentul loc a prezentat diferența dintre generații și împreună, au reușit să stârnească hohote de râs în sală. În paralele, Delia a dezvăluit că numărul chiar a reușit să o enerveze pentru cât de bine au fost interpretate personajele. În același timp, Bordea și Natanticu au remarcat că e doar o poveste în continuare a ce au făcut audiții și se așteptau la mai mult. „Mie mi s-a părut foarte reală faza cu fata. Pentru că e fix așa când îți vine cineva la masă. Îți vine să îi dai cu sarmalele în cap”, a adăugat jurata. În urma scenetei, 2 Distruși au obținut doar 3 like-uri și un dislike din partea lui Bordea.

Garry Cozma, momentul de magie care i-a lăsat fără cuvinte pe jurați, în semifinala sezonului 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

Cu dorința de a trece în etapa următoare, Garry Cozma a pregătit un număr rar întâlnit printre magicieni. El a dezvăluit că este extrem de emoționat, deși pregătit interns pentru semifinala iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024. „Astăzi, cu toții vom participa la un experiment, care nu demonstrează altceva decât că mintea ne păcălește foarte des. Chiar mai des decât ne păcălesc instituțiile de creditare”, și-a deschis el numărul. Însă, înainte de a începe, a ales un ajutor din public, însă tânărul nu și-a imaginat ce îl așteaptă. Magicianul l-a rugat să își pună telefonul într-un săculeț pe care apoi l-a izbit de masă. Cu toate acestea, l-a final numărului Garry Cozma a dezvăluit că telefonul era ascuns altundeva. „Vreau să fiu sinceră. Nu mi-a plăcut cum l-a păcălit. Din acest motiv, jurata a votat cu dislike.

Florentin Păune, roast usturător la adresa juraților, în semifinala sezonului 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

Florentin Păune a venit cu un material nou-nouț în semifinala iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024. El a intrat pe scenă plin de energie și a făcut un roas usturător la adresa juraților. „Pentru mine e o onoare să fiu aici la iUmor, în semifinală. Dacă e ceva ce am învățat uitându-mă pe Antena, e că în viață trebuie să-ți asumi. Viața e scurtă și se poate duce oricând pe apa zâmbetului”, și-a început el numărul de stand-up făcând aluzie la replicile celebre Insula Iubirii. „Cheloo e născut pe 24 martie, dovadă că a intrat pe lumea asta cu Berbecul”, a glumit concurentul. „Natanticu se chinuie să nu mai fie țăran, dar mai are de furcă”, a mai spus Florin Păune. „Bordea a reușit ceea ce Delia și Cheloo nu, să îl facă pe Spike relevant”, a mai adăugat comediantul. Astfel, Florentin Păune a primit 4 like-uri.

B Unique Crew, numărul înspăimântător de dans care i-a înmărumrit pe toți, în semifinala sezonului 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

B Unique Crew au revenit în platou cu și mai multă energie și un număr uluitor. Ceea ce a început ca un moment classic de Bollywood s-a transformat rapid într-un număr de cotorsionism cu mișcări aproape ireale. Până la final, cei din public s-au ridicat în picioare și i-au compleștit pe concurenți cu aplauze. „Au fost oameni care au zis: unde e umorul? Voi faceți lucrurile atât de bine, încât lumea nu vede umorul, iar astăzi mai mult ca oricând, ați fost pe comedie”, a ținut să spună Natanticu. Cu toate acestea, Cheloo a explicat că acest nu îl atinge și a dat dislike. Astfel, B Unique Crew a obținut 3 like-uri în semifinala iUmor, sezonul 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024.

Grant Gallagher, scoțianul get beget cu povești reale desprinse din viața sa, în semifinala sezonului 17 episodul 11 din 23 noiembrie 2024

Deși susține că nu se aștepta să ajungă până în această etapă, scoțianl Grant Gallagher a făcut, din nou, furori. Îmbrăcat în kilt, comediantul a atras atenția încă de la primii pași pe scenă. Pe scenă, concurentul a mizat pe un număr despre cum e să fii scoțian și povești din traiul în Scoția și nu a dat greș. Momentul a fost cu atât mai special pentru el încât și-a sărbătorit ziua de naștere în semifinala iUmor, sezonul 17 din 23 noiembrie 2024. „Tocmai am făcut 30 de ani. Este al patrulea an la rând”, a glumit acesta. Momentul lui a fost extrem de apreciat atât de public, cât și se jurații care l-au felicitat. Acest lucru s-a văzut și în voturi, iar Grant Gallagher a obținut 4 like-uri.

Cine sunt primii finaliști iUmor sezonul 17. Cătălin Bordea a dat vestea mult așteptată de concurenți

După ce toți concurenții și-au prezentat numerele, jurații au avut un moment în care s-au consultat pentru a alege cine merge în etapa finală. Aceștia au ținut și să îi felicite pe toți care au urcat pe scenă în prima semifinală din 23 noiembrie 2024.

„În primul rând, felicitări tuturor, ați fost extraordinari. Din fericire pentru noi, a fost aproape un sincron între noi. Adică fiecare și-a ales favoriții, după i-am pus cap la cap și a ieșit următoarea variantă. Așadar, primul slot pentru finală, B Unique Crew, sunteți spectaculoși. Slotul doi este ocupat de Florentin Păune. S-a văzut că te-ai riscat și a dat roade. Slotul trei, avem nevoie de cultură, așa că Veronica Fizeșan și The Free Tenors. Mai e un singur slot, Cristina Botezatu”, a fost anunțul făcut de Cătălin Bordea.

Astfel, primii finaliști iUmor, sezonul 17 sunt: B Unique Crew, Florentin Păune, Veronica Fizeșan și The Free Tenors, Cristina Botezatu.

