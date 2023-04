Gala iUmor de Paște, 16 aprilie. Romică Țociu și Cornel Palade au îmbinat umorul de altădată cu emoția într-o revenire istorică

Romică Țociu și Cornel Palade s-au „duelat” cu Dragoș Mușat aka Tetelu, care a performat alături de Cosmin Natanticu, în runda numită: „Bătălia scenetelor comice”.

Invitați de Magicianul Robert Tudor, celebrul cuplu umoristic a oferit publicului un spectacol clasic românesc. Marcând, anul acesta, 33 de ani de râsete și voie bună, dar și de show-uri împreună, Romică Țociu și Cornel Palade au reușit să îi emoționeze pe jurați, dar și să îi anime, ca în vremurile bune, cu glume despre masa de Paște și prietenie.

Romică Țociu și Cornel Palade au pășit pe scena iUmor, ediția de Paște, cu cele mai bune glume despre cum se desfășoară masa tradițională de Paște, pregătind și un moment al destăinuirilor:

„(...) Am vrut să-mi iau miel… Au scumpit carnea de miel de zici că este vacă japoneză. Ca să iei o bucată de drob, trebuie să faci credit la bancă. Am făcut C.A.R.“, a spus Cornel Palade, iar bunul său prieten i-a oferit următorul sfat prețios: „Ai răbdare, Cornele! Nu te înfuria, că au băgat programul <<Primul miel>> Îți dă mielul în rate. Și… până la urmă ce ai făcut?“, l-a întrebat Romică Țociu, în continuare, pe colegul său:

„Am luat inelele lu’ nevastă-mea și le-am dus la amanet. Se uita tipul de acolo la mine, de zici că eram un infractor și îmi zice: <<Dumneata cine ești?>>, iar eu îi răspund: <<Stăpânul inelelor. Cine să fiu?!?>>“.

În timp ce se tot chinuiau să ciocnească ouăle roșii de Paște, replicile savuroase au continuat între cei doi giganți ai comediei românești: „(...) Doamne, ține-i pe cei tari! Ridică-i pe cei căzuți și adună-i pe cei împrăștiați! (...) Ce ai, Cornele? Ce e asta? (...) Reclamă la sutien! (...) Ia uite unde era <<influencerul>> Dorian Popa... mai bine făceai reclamă la suspensoare, că te ajuta fața!”

În timpul numărului de umor, Romică Țociu a dezvăluit că formează un cuplu umoristic împreună cu Cornel Palade de 33 de ani. Iar, după ce au simulat o ceartă puternică: „Nu am putut să dorm niciodată cu tine în cameră, că tot timpul mi s-a părut că taie cineva lemne pe noi (...) Mai bine să taie cineva lemnele, decât să taie poantele din text ca tine!”, cei doi actori și-au făcut și câteva declarații de recunoștință în versuri:

„Vreau să spun, deși se vede, emoția mă sugrumă, că despărțirea de Cornel nu poate fi decât o glumă. Dincolo de faimă, de turnee, dincolo de orice bani, eu îl iubesc pe omul ăsta de vreo 33 de ani.”, a declarat Romică Țociu, iar Cornel Palade a adăugat: „M-ai emoționat! Am fost un cuplu amuzant, dar am avut ceva de spus mereu. Au fost momente bune, au fost momente când ne-a fost și greu. Dar, dincolo de toate, vă jur că orice glumă ar putea să spună, el e perechea mea și tot ce am realizat a fost doar împreună“.

Jurizare Romică Țociu și Cornel Palade în Gala iUmor de Paște

Nelu Cortea a făcut o remarcă memorabilă în legătură cu prezența îndelungată pe scenă a celebrului cuplu, Romică Țociu și Cornel Palade, revelație ce l-a atins profund pe Cătălin Bordea. Iată cum s-a desfășurat jurizarea celor doi:

„Da! Sunt de 33 de ani împreună, la fel ca vârsta pe care o avea Iisus când a murit!”, a spus Nelu Cortea la testimoniale, la care Bordea a completat: „Acum are totul sens!”

„A fost un moment fabulos. Mi-a plăcut foarte tare! Aș dori ca atât eu, cât și Cătălin Bordea, să ajungem la performanța aceasta... Să faci 33 de ani de carieră... E fascinant!”, a mai adăugat Nelu Cortea la jurizare.

„Romică Țociu și Cornel Palade sunt doi oameni care au făcut milioane de oameni să râdă acum și altădată.“, a declarat Cheloo în timpul testimonialului.

Așadar, „Bătălia scenetelor comice” a fost câștigată, „detașat”, de către Romică Țociu și Cornel Palade, alegerea extrem de inspirată a Magicianului Robert Tudor.

Care sunt regulile Galei Speciale iUmor de Paște

Șerban Copoț și Dan Badea le-au dezvăluit juraților că au sunat câteva persoane cunoscute din domenii diferite și le-a invitat în zi de sărbătoare pe scena emisiunii de la Antena 1.

Același lucru l-a făcut și magicianul Robert Tudor. „Am avut misiunea secretă să facem această ediție specială de Paște – noi doi, dar producătorii au mai avut un secret și i s-a spus și magicianului să facă o ediție specială de Paști. Deci, avem două ediții de Paști în aceeași ediție de Paști. Voi va trebui să decideți care invitați v-au plăcut mai mult la fiecare număr.“, a dezvăluit Dan Badea în fața tuturor celor aflați pe platoul de filmare.

În primele secunde, jurații au fost surprinși de provocarea primită, însă, ulterior, au intrat imediat în competiția celor trei colegi ai lor. Așadar, Lolrelai, Romică Țociu și Cornel Palade, Marcelo Cobzariu, Teo Ioniță, Cosmin Natanticu și Dragoș Mușat, aka Tetelu, Radu Pietreanu, Piticu și grupul său de dansatori, formațiile Azur și Generic, dar și artiștii de la Taraful de la Vărbilău sunt cei care vor fi responsabili cu atmosfera de sărbătoare și, desigur, cu glumele.

Cum au încercat Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo să afle din partea cui este invitatul de pe scenă, ce momente speciale s-au pregătit pentru marea gală iUmor de Paște și cum au reacționat jurații, prezentatorii și magicianul Robert Tudor când și-au deschis cadourile, telespectatorii pot descoperi duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.