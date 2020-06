George Tănase, show de senzație la iUmor! „Eu aș face o spălătorie de babe în curtea fiecărei biserici"

Cert este că momentul lui George Tănase a creat bunădispoziție la maximum, talentul său fiind demonstrat de fiecare dată și cu fiecare apariție a sa pe scena iUmor.

Chiar dacă este obișnuit să facă stand-up, emoțiile de pe scena iUmor rămân la fel de mari la fiecare reprezentație pe care George Tănase o are în fața juraților, după cum declara la un moment dat, chiar el.

“De fiecare dacă când revin pe acea scenă trăiesc niște sentimente aparte. Trebuie să recunosc, eu o consider cel mai greu loc din țară unde poți face stand-up comedy. Dacă cluburile de comedie pot reprezenta teza în umor, iUmor ar trebui să fie bacalaureatul. De fiecare dată emoțiile sunt mari, creierul nu poate concepe în totalitate că, deși în fața ta sunt câțiva zeci de oameni, în momentul acela tu te adresezi de fapt câtorva milioane. Stand-up-ul nu se face cu juriu, tocmai de aceea la iUmor e altceva. Deși am fost conștient că sunt invitat special, am trăit totusi emoția aia că trebuie să-i impresionez pe jurați. Și trebuie să recunosc că m-am încărcat mult din energia lui Cheloo, zâmbetul Deliei și râsul lui Mihai”, a declarat stand-upper-ul, înt-o ediție trecută a emisiunii iUmor.