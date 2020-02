Începe iUmor, sezonul 8. Cum a reușit Ana Maria Caliță să câștige premiul de 20.000 de euro: ”În Biblie scrie să nu preacurvești. Nu zice când să te oprești... Să curvești, dar nu prea”

Până când vei avea ocazia să râzi în hohote cu noii concurenți, îți recomandăm să urmărești unul dintre cele mai inedite momente de la iUmor. Este vorba despre reprezentația pe care a avut-o Ana Maria Caliță, cea care a câștigat al patrulea sezon al show-ului și care a plecat acasă cu premiul de 20.000 de euro.

”Când am urcat prima dată la un open mic a fost un fiasco, doar că tot ce am simțit atunci m-a făcut să-mi doresc să mai încerc și... iată-mă aici”, a mai spus Ana Maria, care își scrie singură materialele, inspirată din experiențele sale din viața de zi cu zi. ”Îmi notez gânduri aproape zilnic și mai târziu le transform în material pentru stand-up. Nu am o rețetă, scriu ce mă frustrează, transform până și experiențele neplăcute în ceva amuzant”, a povestit Calița.