iRoast, 18 iunie 2023. Angel Popescu l-a impersonat pe Mitică Dragomir: „Dacă se lua mită în fotbal, mai intram în politică?”

Întrebat ce mesaj dorește să transmită în această zi pe scenă, Mitică Dragomir, interpretat de către Angel Popescu, a oferit un răspuns vag, din care a dat de înțeles că ne așteaptă o mare surpriză:

„O să vedeți la momentul potrivit, pentru că dacă îl dau acum, nu are rost să mă mai duc pe scenă. Așa că... o să fie elementul surpriză.”

Jurații galei speciale iUmor au vorbit cu simpatie despre Mitică Dragomir, cu toate că Florin Gardoș are o amintire mai puțin plăcută cu dânsul:

„<<Oracolul din Bălcești>>, precum i se spune, are experiență mare, știe să își dea cu părerea despre jucători și antrenori și tot timpul l-am ascultat cu drag!”, a spus Florin Bratu, iar Helmuth Duckadam și Florin Bratu au complet:

„Îl știu, e un om de caterincă, are simțul umorului!”/„A fost unul dintre oamenii, în momentul în care eram la Steaua, pe care îl auzeam non-stop vorbind de mine și de faptul că valorez foarte mulți bani și de faptul că trebuie să mă transfer într-un Campionat. Toată lumea era: <<Mitică e fanul tău numărul 1!>> Ulterior, după ce am plecat în Anglia, m-am întors după trei ani jumate în România, având probleme, fiind accidentat, și același Mitică Dragomir, care era fanul meu numărul 1, la primul interviu, a spus despre mine că sunt <<ciorbă reîncălzită>>”

Angel Popescu l-a impersonat pe Mitică Dragomir la iUmor, sezonul 14, ediția specială - Mega Blat din 18 iunie 2023

Angel Popescu a acceptat provocarea de a deveni Mitică Dragomir în cadrul episodului special iUmor cu și despre fotbal. La fel ca ceilalți invitați, s-a lăsat pe mâinile make-up artiștilor și ale stiliștilor de modă, iar rezultatul a fost unul impresionant, din care nu a lipsit nici umorul despre care jurații au avut numai cuvinte de laudă:

„Nu se mai face fotbal la noi ca pe vremuri. Înainte, cu Naționala, mai dădeam un gol, acum mai mult dăm în gol. (...) Noi am avut jucători adevărați, măi, fraților. (…). Și cum au apărut ei? Datorită mie, că am îngrijit LPF-ul ca pe propria mea afacere!“, a început actorul.

„Acum nu se mai face performanță! Aruncă ăștia cu noroi ca atunci când plouă pe un stadion românesc. La noi, fotbalul e mort, că de aia nu avem iarbă pe terenuri, că iarba crește în jos. (...) Toată presa aruncă cu acuzații cum aruncă galeria de la Rapid cu petarde. Cică sunt mai multe blaturi decât într-un tort de nuntă. Care mită, domnule?! N-am luat așa ceva în viața mea, că nu m-a interesat! Că a fost cooperativă pe vremuri... asta e altceva! Păi așa a ieșit <<generația de aur>>, adică eu, Gigi, ăștia! Generația cu mult aur!”

„Voi credeți că dacă se lua atâta mită în fotbal, precum zice lumea, eu, ca șef la LPF, mai intram în politică, fraților?! Mai candidam eu la Primăria București?! Ce rost mai avea dacă se dă atâta mită în fotbal precum lumea zice? Păi acolo se dă mită, nu în fotbal! Politica e <<Premier League>> la mită, vă zic! Se fac afaceri cu statul cum la noi se face fotbal cu statul pe teren degeaba!”

„Nu în fotbal, vă zic! În politică e asta! Se dă mai multă mită decât dă Borcea pe pensiile alimentare, fraților. Dar tot pe noi ne mănâncă ăștia de fund, iar pe ei îi votează iar. Iar ei nici n-ajung la pușcărie, că plata bună trece primejdia rea. În schimb, tot cu noi au ce au, vă zic eu! Dacă ești patron de club de fotbal, clar ajungi la pușcărie. Nevinovați! L-au băgat până și pe Mititelu la mititica.”

„(...) Nu s-a dat nicio mită niciodată! N-a faultat nimeni nicio lege, a fost o simulare! Li s-a făcut manevră! Gică Popescu era om să-l duci la pușcărie?! A fost o carieră întreagă cel mai mare apărător român și, după condamnare, asta l-a salvat, că acolo trebuie să știi să îți aperi fundul, tată! (...) Eu, până de curând, nici nu știam ce e aia mită. Am crezut că e vreun fundaș de la Petrolul. De aia am și zis că o să ajungă mare.”

„(...) Mi se zice Corleone că lumea mă știe de <<naș>>. N-aș da bani, n-aș lua mită, <<naș-pa>>! Am ajuns la o vârstă la care mi-am dat seama că trebuie să fiu cinstit și sunt, vă rog să mă credeți! Am doar trei condamnări, apă de ploaie! E clar că am puține condamnări, că am scos doar o carte! Nici nu vreau să mă gândesc câte condamnări are Cărtărescu, de a scos atâtea cărți. Nu există așa ceva în fotbalul românesc! Mită?! (...) Fotbalul românesc e cel mai cinstit, iar eu sunt complet curat, domnule! Dacă nu mă credeți, las și eu asta aici, poate vă mai gândiți.”, a spus Angel Popescu aka Mitică Dragomir în timp ce lăsa un plic cu bani pe masa juraților galei speciale - Mega Blat din 18 iunie 2023.

„Nouă ne dai lei și acolo sunt euro și dolari?!”, a întrebat Helmuth Duckadam, iar Angel Popescu aka Mitică Dragomir a răspuns: „Păi sunt patriot, ce naiba!”

Ediție specială la iUmor, înainte de finala UEFA Nations League

iRoast fotbalistic, un episod special iUmor, va aduce duminică, 18 iunie, terapii prin comedie, înainte de finala UEFA Nations League.

Dan Petrescu, Adrian Mititelu, Marius Șumudică, Mitică Dragomir și Gigi Becali, impersonați de Șerban Georgevici, Ionuț Rusu, George Tănase, Angel Popescu și Robert Emanuel se numără printre invitații care au acceptat provocarea de a urca pe scena emisiunii de umor.

Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au primit cartonașe galbene sub forma unor glume „acide“. „În apărarea lor“, magicianul Robert Tudor a pregătit un truc de senzație la iRoast fotbalistic, episod special iUmor, care va fi difuzat înainte de finala UEFA Nations League.

Momentele amuzante și surprizele care s-au petrecut în platoul de filmare, telespectatorii le pot vedea duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.