iRoast, 18 iunie 2023. Robert Emanuel aka Gigi Becali a explicat cum stă treaba cu „blaturile” din fotbal: „Eu iubesc oamenii”

În seara aceasta ne pregătim din nou de meci, însă oricât de mare este partida care urmează, nu putem uita că până la urmă fiecare are meciul lui. Pe scena iUmor vor urca câțiva specialiști ai Campionatului nostru, oameni care se pricep să ducă până la capăt provocarea din fața lor!

Unul dintre „doctorii” în fotbal, pe care, cu siguranță, dacă îl trezești noaptea din somn îți spune în două secunde cine câștigă Campionatul, este Gigi Becali, impersonat de Robert Emanuel. Alături de ceilalți maeștri ai Ligii I, personalitatea a venit să ne „lumineze” și să ne arate ce înseamnă să fii mai mult decât priceput la fotbal.

Dar înainte de a-și începe numărul, jurații din gala specială iUmor - Mega Blat au oferit câteva cuvinte despre Gigi Becali:

„Este cel mai longeviv patron.”, a spus Helmuth Duckadam, iar Florin Gardoș a completat: „Am fost odată la dânsul acasă, împreună cu vreo patru-cinci colegi, și a cerut să i se aducă produse lactate făcute de el și ne-a servit și pe noi. Ieșise din închisoare pentru două zile și ne-a chemat pur și simplu la el acasă să avem o discuție și atunci am mâncat.”

Robert Emanuel l-a impersonat pe Gigi Becali la iUmor, sezonul 14, ediția specială - Mega Blat din 18 iunie 2023

Alături de o cruce binefăcătoare, intonată cu o voce impunătoare, Gigi Becali, impersonat de către Robert Emanuel, le-a urat invitaților speciali și telespectatorilor numai vorbe de bine, în timp ce în fața sa stăteau expuși mai mulți dolari.

„(...) Am vândut acum niște terenuri și vreau să pun banii la biserică. (...) N-aveți nicio întrebare... Lasă că nu mai puneți voi întrebări, vă zic eu direct, că voi faceți ca jurnaliștii ăia, care vin cu femei... femeile astea care n-au treabă cu fotbalul, vin ele să-mi pună mie întrebări... Vă jur că n-am făcut niciun blat niciodată! Eu am vrut odată să fac un blat, am mai cumpărat o echipă în Liga I, ca să am garantat șase puncte! (...) Mie mi-a dat atunci Dumnezeu semn că nu e bine, dar eu am dat înainte ca surdul în clopote. (...) Acum mă duc la biserică, ca să îi dau o atenție, că n-am mai câștigat nimic de o grămadă de timp, să îi dau acolo de un Campionat, de o Cupă...”

„Doamne, pupa-ți-aș <<homebank-ul>> tău că am uitat cum e să mai ai un Campionat... Acum o să ziceți că și ăsta e blat, că îi dau bani lui Dumnezeu, dar eu mă refer la Dumnezeu din Ceruri, nu la Dumnezeu de la FRF.”

„(...) Eu vreau să dau lumină și iubire. Eu iubesc oamenii, de aia îi cumpăr când am nevoie de ei și îi vând după ce le-am distrus cariera. Acum, că sunteți oameni de fotbal... blaturile erau ceva benefic! Era așa ca o societate de întrajutorare. Azi mă ajuți tu pe mine, iar mâine, când ai tu nevoie, te denunț! Acum, nu mai sunt blaturi... dar există taxă la Ligă. Dar cum se plătesc astea... eu le-aș zice licitații. Cine dă mai mult.”

„(...) Acum, vă aduceți aminte de valiza. M-au făcut în toate felurile... ați văzut voi bani în ea?! Eu mergeam în concediu frumos și aveam în valiză două/trei kilograme, că nu mai țin minte, de telemea de oaie și banii de cazare, care, întâmplător, au căzut în buzunarele jucătorilor. Păi facem noi blaturi?! Noi avem cel mai curat și cel mai corect Campionat din România!”

Pe final, Gigi Becali a spus și ce planuri are cu noii jurați: „(...) Gardoș, am în plan să te chem la mine la Palat, să semnăm un contract cu clauză de o sută de mii, două sute de mii, cinci sute de mii, 30 de milioane, să te vând înapoi la englezi. Pe tine, Bratu, înapoi la Dinamo te vând! Te aștept la Palat!”, iar lui Helmuth Duckadam i-a propus următoarele: „Dacă te căiești și faci niște mătănii, te chem înapoi!”

„Gici Becali e un tip spumos. Poate mulți îl blamează, dar mă bucur că există în fotbalul românesc și că săptămână de săptămână ne încântă cu discursurile sale.”, a spus Florin Bratu la final, iar Florin Gardoș și-a adus aminte de o întâmplare pe care a trăit-o cu Gigi Becali în pauza de la un meci:

„Mi-aduc aminte un moment când a intrat în vestiar. Patru ani cât am fost la Steaua, o singură dată a intrat în vestiar, la pauza unui meci și i-a luat la rând pe fiecare, a criticat pe toată lumea... până a ajuns la Cristi Tănase, preferatul lui și a zis: <<Tănase, tu ești foarte bun, dar n-ai cu cine. Asta e!>>”

Ediție specială la iUmor, înainte de finala UEFA Nations League

iRoast fotbalistic, un episod special iUmor, va aduce duminică, 18 iunie, terapii prin comedie, înainte de finala UEFA Nations League.

Dan Petrescu, Adrian Mititelu, Marius Șumudică, Mitică Dragomir și Gigi Becali, impersonați de Șerban Georgevici, Ionuț Rusu, George Tănase, Angel Popescu și Robert Emanuel se numără printre invitații care au acceptat provocarea de a urca pe scena emisiunii de umor.

Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au primit cartonașe galbene sub forma unor glume „acide“. „În apărarea lor“, magicianul Robert Tudor a pregătit un truc de senzație la iRoast fotbalistic, episod special iUmor, care va fi difuzat înainte de finala UEFA Nations League.

