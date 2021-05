iUmor, 12 mai 2021. Maria Popovici revine la iUmor cu glume fresh. "Am crezut că o să râzi, că o să mori de râs”

Maria Popovici, câștigătoarea sezonului 2 iUmor, s-a întors la iUmor să facă show.

Câștigătoarea iUmor a mărturisit că i-a fost tare dor să revină la iUmor și mai ales voia să o revadă pe Delia.

“N-am avut nici măcar curaj să o salut”, a mărturisit Maria.

Maria intrat în scenă pregătită să le povestească tuturor ultimele ei experiențe, despre care spune că sunt neplăcute și penibile.

Gluma ei a stârnit aplauze în public și hohote de râs în rândul juraților.

Câștigătoarea iUmor a venit cu o altă poveste de la farmacie, iar Maria jură cu inventează nimic, ci că e adevărată. Ea și soțul ei au fost la farmacie și după ce a cumpărat tot ce avea pe listă, Maria a găsit șervețele umede pentru potență și s-a gândit că ar fi o glumă bună pe care ar putea să i-o facă lui Mincu.

Maria și incidentul nefericit din farmacie

“Îmi era foarte rușine să-l cer. De fapt eu nu am pic de curaj în viața mea de zi cu zi, nu mai am tupeu. Și dacă interacționez cu oameni pe care nu-I cunosc mă timorez imediat. Și îmi adusese totul de pe listă, nu mai aveam timp de gândire și am zis: Și dați-mi vă rog frumos… ”, a povestit Maria.

Chiar dacă a trecut printr-un moment penibil la farmacie, Maria s-a gândit că va fi o glumă bună pentru soțul ei.

“Ia, mă! Baftă!”.

Mincu, surprins a întrebat-o ce vor face cu șervețelul, iar Maria a izbucnit:

“Nu știu! E o glumă! Îl luăm acasă. Am crezut că o să râzi, că o să mori de râs”.

După ce au și folosit acel șervețel, Maria s-a văzut nevoită să sune la ambulanță pentru că începuse să aibă simptomele unui șoc anafilactic.

Câștigătoarea iUmor a continuat și cu o serie de glume despre prințesele Disney, spunând că există niște stereotipuri dubiose pe care toți copiii le învață de mici.

“Maria Popovici este unul dintre cei mai buni stand-uperi români”, a spus la final Mihai Bendeac.

Maria Popovici, câștigătoarea sezonului 2 iUmor

Maria Popovici a absolvit UNATC și, înainte de a deveni comediantă a fost timp de 5 ani actriță la un teatru independent. În glumele ei Maria Popovici a vorbit de multe ori despre relația de cuplu, având în vedere că încă din Facultate a început o relație cu cel care i-a devenit soț, comediantul Alexandru Minulescu, sau Mincu, așa cum îl știu fanii.

Întrebată într-un interviu pentru Unica cum este viața unui stand-up comediant alături de un coleg de breaslă, Maria Popovici a răspuns:

„Grea. Într-un fel e bine că ne susținem și ne înțelegem. Dacă unul vine supărat acasă după un show, celălalt îl înțelege. Știi cum e: îl înțelegi pe cel de lângă tine, dar nu-l înțelegi 100% dacă nu ești în pielea lui, dar în cazul nostru, când avem o problemă unul sau altul, ne înțelegem 100%. Dar viața cu un stand-up comediant mai implică și alte chestii, noi ne-am obișnuit să facem niște glume exagerate între noi, iar oamenii nu-și dau seama că glumim uneori sau glumele noastre sunt prea mult pentru unii.

De exemplu, mergem la mama acasă și glumim iar ea ne zice să nu ne mai certăm. În plus, intervine uneori și un fel de competiție. Nu în sensul rău. Dar dacă-l văd pe el că face mai bine ca mine într-o seară, mă uit la show și-mi zic: vreau și eu să fac așa, mă simt prost că nu am făcut și eu așa”, a declarat Maria Popovici în 2020.

Maria Popovici și Alexandru Minculescu s-au căsătorit civil în toamna lui 2018, iar ceremonia a avut loc în casa părinţilor, unde totul a fost pregătit: s-a amenajat masa cu tricolorul, alături de ofiţerul de stare civilă. La scurt timp după ce a devenit soția lui Mincu, așa cum este cunoscut comendiantul, vedeta a scris pe rețelele de socializare: “Gata, fetele. S-a rezolvat. Mulţumim Sectorul 6 pentru oficierea specială acasă la părinţi”.

