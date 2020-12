iUmor 2020, Semifinala. Roxana Condurache, blonda focoasă, a venit cu un roast la adresa soacrei ei

Roxana Condurache, devenită faimoasă pentru frumusețea și umorul ei, a prezentat în audiții o serie de recomandări pentru bărbați. Astăzi, a urcat pe scena iUmor, în Semifinală, pentru a ne reîmprospăta memoria, aducând glume noi.

“Pentru prima oară în viața mea am încercat să spun câteva glume în fața unui public. Eu sunt actriță, am fost pe scenă la teatru, dar acolo este altceva. (…) Am apreciat foarte mult cum a vorbit domnul Bendeac despre mine”, a mărturisit Roxana.

“Înaltă, cu niște picioare superbe, o postură extraordinară, a avut foarte multă eleganță. (…) Genul de femeie pe care mi-ar plăcea să o văd la televizor”, a spus Mihai Bendeac despre concurenta iUmor.

