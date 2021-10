iUmor, 23 octombrie 2021. Julia Kolarova, numărul de ventrilocie cu care a speriat-o pe Delia: „Visez la noapte”

Julia Kolarova a prezentat pe scena iUmor un număr puțin înfricoșător și puțin vulgar, care, cu toate acestea, a fost pe gustul a doi jurați. Mihai Bendeac nu a considerat că a fost un număr prea bun.

Julia Kolarova, momentul „înfricoșător” de la iUmor 2021. A venit cu păpușa Frau și a speriat-o pe Delia

Julia Kolarova a apărut pe scenă cu o poșetă, însă nimeni nu știa ce ascundea în interior. Ei bine, înăuntrul ei era „Doamna Frau”, o păpușă de ventriloc care s-a „îndrăgostit” nebunește de Mihai Bendeac.

Păpușa a impersonat o doamnă bătrână cu pofte sexuale.

„Bună tuturor. Hai Frau, salută publicul. Numele meu e Frau. Nu mă întrebați câți ani am, sunt superb și frumos. Nu-mi spune că sunt la o clinică de psihiatrie. Am rude din România. Toți știu de Frau, devoratoarea de bărbați. Pot să vă arăt talentul meu. M-am îndrăgostit de tine, Mihai. Te-ai născut sub steaua norocoasă. Kolarova îmi va acoperi ochii și eu să spun ce gândiți”, au fost discuțiile purtate de concurenta Julia și păpușa ei, Doamna Frau.

Jurizare Julia Julia Kolarova la iUmor sezonul 11, 23 octombrie 2021

Cei trei jurați s-au concentrat mai mult asupra păpușii, decât asupra textului, iar Mihai Bendeac i-a dat un vot negativ, în timp ce Delia și Cheloo i-au oferit voturi pozitive.

„Mi-era frică de păpușa aia. Rea păpușa”, îi spune Delia.

„De unde veniți?”, o întreabă Mihai Bendeac.

„Sunt din Sofia”, spune concurenta.

„O să fiu sincer, m-am câncentrat la păpușă, cred că textul este sub posibiltăți. E un lucru bun”, spune Mihai Bendeac despre moment.

„Păpușa m-a speriat și eu m-am concentrat pe ea, mi s-a părut incredibil de vie. Pe mine m-ați cucerit. O visez la noapte”, spune Delia.

„Semănați, aveți ceva în comun, vocea. Consider că din orice lucru bine intenționat poate ieși ceva bun. Mi-a plăcut că a arătat o femeie în vârstă cu pofte sexuale”, mai psune Cheloo.

