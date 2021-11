iUmor, 27 noiembrie 2021. Radu Bucălae, invitatul special al serii. A făcut glume despre dependența lui de TikTok

Radu Bucălae a pregătit un moment inedit de umor, unde a făcut glume despre dependența sa de TikTok și despe vaccinare. Acesta a fost aplaudat de jurații iUmor 2021.

Radu Bucălae, invitatul special al serii, în ediția din 27 noiembrie 2021, de iUmor

Radu Bucălae a reușit să creeze un moment unic pe scena iUmor cu o serie de glume care i-au făcut pe jurații să râdă copios. Și-a început numărul cu o serie de ironii despre TikTok și vaccinare, iar mai apoi totul rămâne istorie. Jurații au ținut să-l felicite pentru glumele făcute pe scenă.

„Bună seara, mi-am făcut TikTok în pandemie și nu știu ce să mai facă. Dă dependență, are efectul ăla de păcănea. Îmi place că tot ce se întâmplă pe TikTok e amuzant, nu e nimic trist. E multă diversitate pe tiktok. Mi-am da seama că sunt prost și de atunci sunt mult mai fericit. În America cred mulți că pământul e încă plat.

Am o rudă, mă rog, o cunoștință, după ce s-a vaccinat a fost testată pozitiv. Și ne-a sunat, vedeți că bagă Covid-ul direct în voi. Și am întrebat-o, oare nu crezi că te-ai infectat înainte de a te vaccina. Am un prieten care a auzit că dacă te vaccinezi îți cad dinții, vă dați seama cum am arăta toți dacă ne-ar cădea tuturor dinții?”, au fost câteva dintre glumele pe care el le-a făcut pe scena Iumor.

Mihai Bendeac a râs copios la glumele făcute de Radu Bucălae și a ținut să-i spună ca a fost un moment memorabil pe scenă, fiind mândru de el. Cheloo a mărturisit că în calitate de concurent Radu Bucălae nu a excelat, dar ca și invitat, s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Ce trebuie să știi despre sezonul 11 iUmor

De 11 sezoane, râzi alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo la iUmor. Anul acesta, în fiecare sâmbătă de la 20:00, te bucuri de momente de teatru, stand-up, muzică, circ și numere excepționale de magie, doar la Antena 1.

Nici în acest sezon nu lipsesc invitații speciali și nici personajele istorice care, indiferent de secolele din care vin, demonstrează că umorul nu are bariere.

Ca de fiecare dată, concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

În sezonul 11, la fel ca în sezonul 10, fanii show-ului se bucură de prezența în culisele iUmor a lui Vlad Drăgulin. i Mai Mult Umor este show-ul extra disponibil exclusiv pe Antena PLAY, în fiecare sâmbătă, după difuzarea emisiunii la televizor.