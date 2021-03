iUmor, 3 martie 2021. Mihai Coman, concurentul care face senzație cu povești despre căsnicie. Bendeac: “Eu vreau să te angajez”

Mihai Coman, concurentul pe care Șerban Copoț și Dan Badea l-au asemănat cu Mircea Radu, este jurist, are 45 de ani și e pregătit să facă pe toată lumea să râdă.

“Juriștii sunt și oameni haioși. Pot fi și sufletul petrecerii”, a spus încrezător Mihai.

Mihai a spus că va face stand-up pentru prima data în viața lui și este extrem de emoționat.

“Pentru mine totul e o experiență. Eu așa am venit hotărât ‘băi, este o experiență, este un to do, vreau să bifez ziua asta și vreau să trăiesc fiecare moment’ ”, a mai adăugat Mihai Coman.