iUmor, 23 octombrie 2021. Patricia Nedelea, invitată specială în ediția de astăzi. Ce glume a făcut despre ea după ce a născut

Patricia Nedelea a reuși să le pună zâmbetul pe față juraților de la iUmor cu numărul său amuzant. Aceasta a fost concurentă la iUmor într-un sezon mai vechi, însă acum a venit în calitate de invitat special.

Patricia Nedelea, invitat special la iUmor 2021. A făcut glume despre ea, dar și despre societate

Patricia Nedelea a reușit să creeze un moment unic pe scena iUmor, după ce a făcut mai multe glume pe seama ei și pe a sarcinii sale. La finalul momentului, ea le-a recitat o poezie umoristică.

„Bună seara. Mulțumesc! Aș putea spune că sunteți un public tânăr și frumos, dar aș minți la televizor. Juriul e foarte arătos. De asta e află aici. Când Cheloo intra la liceu, eu intram la facultate. Aud des că nu-ți dau 35 de ani, e ok, nici nu vreau. Am fost la iUmor, dar nu am venit ca și concurent.

De când am fost aici ultima dată eu am făcut un copil. Asta este, e adevărat ce se spune, abia atunci când ai un copil ajungi să prețuiești fiecare moment petrecut fără el. Am trecut prin 3 divorțuri până acum și cea mai lungă relație nu a fost cu un bărbat sau cu o femeie, ci cu tarot-ul. Toți vor să fie într-o relație, dar nu în cea în care sunt”, au fost glumele făcute de ea.

Jurații s-au bucurat foarte mult să o asculte pe fosta concurentă de la iUmor, venită ca invitat special în această ediție și au râs copios la glumele pe care ea le-a făcut în cadrul ediției, glume atât despre ea, cât și despre societate. Același lucru l-a făcut și în cadrul poeziei umoristice pe care ea a recitat-o.

