iUmor, 7 aprilie 2021. Ștefan Creangă, cel mai tânăr concurent de la iUmor, l-a provocat pe Cheloo să vorbească germana

Ștefan Creangă are 17 ani și este pregătit să-i surprindă plăcut pe jurați. Tânărul a intrat pe scenă extrem de încrezător și cu zmbetul pe buze. A primit încurajările juraților și și-a început numărul de stand up în forță!

Concurentul a început să povestească experineța lui cu limba germană încă din calsa a patra.

"Îl ducea capul, foarte simpatic a fost", spune Delia la testimoniale. Jurații nu au fost extrem de captați de momentul său inițial, însă ce a urmat i-a suprins extrem de tare.

Ștefan Creangă i-a uimit pe jurați cu momentul de după numărul pregătit pentru scenă

După ce tânărul concurent și-a terminat numărul, Cheloo a avrut să-i arate că și el știe limba germană: "Îmi dai voie să arăt acestei țări că eu știu limba germană?", spune Cheloo.

"Încercând să dau un aer oriental acestei emisiuni, am scris primele rânduri de proză în limba germană", spune juratul.

A încercat și Delia să zică un cuvând, dar nu i-a reușit, iar Ștefan Creangă i-a dat o replică care i-a atras atenția lui Mihai Bendeac: "Dacă a zis-o Mozzart, poți să o zici și tu, Delia"

Juratul a reacționat imediat: "Băi, ce tare! De unde știi tu la această vârstă fragedă de glumele lui Mozzart?". Ștefan Creangă a început să vorbească despre pasiunea sa pentru muzica clasică și despre Mozzart, fapt care i-a făcut pe jurați extrem de receptivi.

"După ce s-a terminat numărul, am stat puțin cu el de vorbă și am descoperit niște lucruri. Am aflat despre el că a mai și citit, că are o cultură generală peste media de vârstă. Pentru mine a fost o bucurie și o reală plăcere să stăm de vorbă cu el. Părea că are de unde să ofere în viitor", a spus Delia.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor - Delia, Cheloo și Mihai Bendeac

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

