Vă amintiți? Ana Maria Calița, Biblia și relațiile de-o noapte: „În Biblie scrie să nu preacurvești. Nu zice când să te oprești... Să curvești, dar nu prea”

Noul sezon „iUmor” începe sâmbătă, 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1. Fanii emisunii vor avea parte de noi surprize, cu invitați speciali și momente, care vor rămâne, cu siguranță, în memoria celor care vor urmări emisiunea.

Ana-Maria Calița a fost marea câștigătoare a celui de-al patrulea sezon „iUmor”. Concurenta frumoasă și talentată, cu mare priză la public, a câștigat premiul de 20.000 de euro cu un număr de stand-up comedy senzațional.

„Când am urcat prima dată la un open mic a fost un fiasco, doar că tot ce am simțit atunci m-a făcut să-mi doresc să mai încerc și... iată-mă aici”, a mai spus Ana Maria, care își scrie singură materialele, inspirată din experiențele sale din viața de zi cu zi. ”Îmi notez gânduri aproape zilnic și mai târziu le transform în material pentru stand-up. Nu am o rețetă, scriu ce mă frustrează, transform până și experiențele neplăcute în ceva amuzant”, a povestit Calița.

În numărul de stand-up din materialul video de mai jos, Ana-Maria a încercat să ne convingă, cu argumente biblice, că relațiile pasagere nu sunt un păcat: „În Biblie scrie să nu preacurvești. Nu zice când să te oprești... Să curvești, dar nu prea”

SEZONUL 6 „IUMOR”

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaselea sezon iUmor, care va fi difuzat în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!

Obișnuit cu scena iUmor din ipostaza de invitat special, Dan Badea se alătură în cel de-al șaselea sezon al emisiunii, care va fi difuzat în fiecare sâmbătă, începând de sâmbăta aceasta, 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, în calitate de co-prezentator, alături de Șerban Copoț.

