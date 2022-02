iUmor sezonul 12, 11 februarie 2022. Delia Toader a fost Dictatoarea care i-a făcut pe jurați să aibă o reacție neașteptată

Extrem de serioasă și cu o atitudine de dictator adevărat, Delia Elena Toader a întors privirile tuturor cu uniforma militară în care și-a făcut apariția. Tânăra a promis că va da celor prezenți o lecție de militărie ca la carte.

Concurenta și-a făcut apariția în prima ediție din sezonul 12 al emisiunii iUmor de la Antena 1 cu un număr surprinzător de stand up comedy, cu care a sperat că-I va impresiona pe Delia, Cheloo, Mihai Bendeac și pe cel de-al patrulea jurat al acestei ediții, Rodica Popescu Bitănescu.

Citește și: iUmor sezonul 12, 11 februarie 2022. Radu Giurcă i-a surprins pe jurați cu glumele sale, dar și cu dezvăluirile despre iubita sa

„Bună seara! Numele meu este Delia, lucru ce s-ar putea spune și despre unul dintre voi. Mă pricep la stand up, din păcate nu în cluburi foarte mari. Nici în cluburi foarte mici. Nici în cluburi. Dar în trecut mă filmam spunând texte prin casă. Le-am pus pe YouTube și cam așa am ajuns să fac 82 de vizualizări. Ce e drept, nu e un număr foarte mare, dar uneori nici nu mai resist să îl mai văd. Asta e prima glumă! Și tot făcând stand up prin casă am ajuns la o concluzie: un bun comediat trebuei să fie ca un dictator, adică ambii trebuie să fie prompți în execuție. Asta e a doua glumă! Mi-ar fi plăcut să fiu dictator, e mai ușor decât să fii actriță. Eu zic că asta ne lipsește: dictatura. Pe vremea dictaturii, oamenii nu aveau voie să facă nimic. Și oamenilor de azi chiar le place asta, să nu facă nimic”