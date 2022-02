iUmor sezonul 12, 11 februarie 2022. George Tănase a fost invitat special și a făcut show cu numărul său de stand up comedy

Sezonul 12 al emisiunii iUmor de la Antena 1 a început în forță cu un număr senzațional de stand up comedy, prezentat de unicul și inegalabilul George Tănase.

Comediantul i-a făcut pe toți să râdă cu lacrimi și, la final, show-ul său a primit numeroase laude.

George Tănase a fost invitat special în prima ediție din sezonul 12 al emisiunii iUmor și a făcut show cu un număr de stand up comedy

În aplauzele celor din platou, George Tănase și-a făcut apariția și și-a început numărul de stand up comedy cu tentă „vizionară”.

Citește și: Adevărul despre al patrulea jurat de la iUmor. Ce vedete se alătură Deliei, lui Mihai Bendeac și Cheloo

„Mulțumesc din suflet pentru aplauze! E o bucurie să fiu aici pentru că zilele astea s-au împlinit 6 ani de când am urcat pentru prima oară pe această scenă și vă mulțumesc pentru emoții. În continuare sunt la fel, deci sunt ok. O să vă zic câteva chestii care s-au mai întâmplat. Anul trecut mi-am dat seama că totul evoluează mult prea repede, cel puțin tehnologia a luat-o razna. Calculatoarele au început să facă treaba oamenilor. În muzică, nu știu dacă ați observat, remixurile au început să fie mai apreciate decât piesele originale. Scoate Delia azi Hai, rămâi cu mă-ta, a doua zi o auzi mixată în club. Colonoscopie, asta e muzica asta pentru mine. Nu am înțeles niciodată muzica mixată."

"Eu am impresia că până o să îmbătrânim noi, chiar și muzica bisericească o să fie mixată. O să te duci la biserica Trei Ierarhi și o să vezi că pună slujbă MC Paisie, de o să trebuiască să stai trei ore cu mâinile în aer. O să trebuiască să bage canapele în biserică, pentru că noi suntem generația cu rezervare. Noi nu o să ne mai ducem la slujbă să stăm în picioare câte trei ore, sunăm frumos la tanti Nuți de la lumânări și îi spunem să ne facă și nouă un colțar acolo, să venim cu băieții la slujbă. Și o să se așeze frumos acolo pentru tine.”, a zis George Tănase, spre deliciul tuturor.

Citește și: Cheloo, despre cel mai nou sezon iUmor: „Faptul că a apărut al patrulea jurat nu schimbă cu nimic bunul mers al emisiunii!”

Apoi, numărul de stand up comedy a devenit și mai savuros și toți s-au distrat pe cinste.

„Pițipoancele pe care le vedeți acuma cu artifica nebune în club o să fie babe la un moment dat și o să stea așa, cu o lumânare în mână, așteptând moaștele. Moaștele care o să vină frumos, așa, într-o frapieră, în spate o să scrie mare Happy Birthday, Sfântul Nicolae! Serios, bărbații o să dea shoturi de agheasmă pentru pomenirea bețivilor adormiți. Ce încerc eu să spun este că lucrurile se schimbă, dar credința o să rămână în noi! O să evolueze odată cu tehnologia! Deja se întâmplă chestia asta."

"Nu știu dacă ați fost pe la slujbe, dar în momentul de față preoții au boxe la slujbe, țin slujbele la microfon, mai e doar un pas până să vezi părintele în fața altarului cu un mixer de DJ, doar un pas până o să iasă din altar cu un set de căști pe urechi. Pentru gluma asta o să ajung în Iad, dar și voi ați râs! Vă fac stand up în cazan”, a glumit George Tănase în numărul său de stand up comedy din prima ediție iUmor din sezonul 12.

Cum ar arăta o biserică la maneliști și care e treaba cu after slujba? Află totul urmărind clipul video de mai sus, din prima ediție din sezonul 12 al emisiunii iUmor, de la Antena 1.

„Doamne, cât am râs la Tănase. Este absolut dement, este unul dintre preferații mei. Am râs isteric, deci nu se poate”, a dezvăluit Șerban Copoț.

Despre iUmor sezonul 12, difuzat pe Antena 1

Sezonul 12 iUmor a revenit pe micile ecrane! Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să afle identitatea celui de-al patrulea jurat al show-ului și au avut parte de o super-surpriză: Mihai Bendeac, Delia și Cheloo au un coleg diferit în fiecare ediție.

Telespectatorii vor descoperi în fiecare etapă noi vedete, care vor nota numerele de stand-up, magie, acrobații, teatru sau mimă alături de cei trei jurați iUmor. Ca de obicei, edițiile necenzurate iUmor sunt disponibile pe AntenaPLAY, iar Vlad Drăgulin aduce pentru public iMai Mult Umor, o emisiune-pamflet care îl va avea în prim-plan pe omul politic Vadim Tudor.

Pentru fanii show-ului, a1shop.ro are o categorie dedicată emisiunii iUmor, de unde cei mai mari fani își pot achiziționa produse originale brand-uite.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00.

În Marea Finală a sezonului 12 iUmor vor merge 12, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.