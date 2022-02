iUmor sezonul 12, 11 februarie 2022. Radu Giurcă i-a surprins pe jurați cu glumele sale, dar și cu dezvăluirile despre iubita sa

Un moment cu adevărat special din prima ediția din sezonul 12 al emisiunii iUmor a fost atunci când pe scenă și-a făcut apariția Radu Giurcă, un tânăr cu o atitudine de milioane.

Chiar dacă a avut ceva emoții, concurentul a reușit să facă un spectacol de zile mari, ce i-a surprins din plin pe jurați.

Cu emoții din plin, concurentul a pășit pe scenă și și-a început numărul de stand up comedy, care a părut să fie pe placul juriului încă de la primele fraze.

„Vi s-a părut vreun concurent slab până acum? Stai să mă vezi pe mine! Vreau să încep prin a spune că am niscaiva emoții din cauza a două motive: unul e că este pentru prima dată când văd un televizor pe dinăuntru. Al doilea motiv pentru care am emoții e că sunt în fața dumneavoastră, eu chiar apreciez ceea ce faceți. Cu toate că prietenii mei îmi spun că sunt un prost. Dar nu e problemă, eu îmi asum. Am văzut că e la modă acum să fii prost asumat. Eu sunt Radu Giurcă și am o grămadă de nedumeriri, mai ales în ceea ce mă privește. Una dintre ele ar fi că am 36 de ani și arăt de 60. Sunt nedumerit să arăt de 60 de ani și alții ca Brad Pitt să arate mai bine decât mine și el chiar are 60 de ani”, a glumit tânărul, spre deliciul tuturor.