iUmor sezonul 12, 11 februarie 2022. Mihai Radu a avut un număr de stand up comedy ce i-a enervat pe jurați. Ce s-a întâmplat

În prima ediție din sezonul 12 al emisiunii iUmor de la Antena 1, Mihai Radu s-a prezentat ca fiind șofer de ride sharing și a încercat apoi să impresioneze juriul cu glumele sale, dar ceea ce a urmat e complet neașteptat.

„Vreau să vă povestesc câteva întâmplări din cursele mele, zic eu că sunt hazlii”, și-a început concurentul numărul de umor, la scurt timp după ce a pășit pe scenă.

Totuși, pe cât de încrezător a pășit pe scenă, pe atât de mult lucrurile s-au schimbat pe paarcurs, atunci când emoțiile i-au cam dat bătăi de cap. Acesta a a povestit despre cursa „plină de bătăi cu picioare” pe care a avut-o atunci când a avut drept client o mamă cu un copil, dar și despre peripețiile trăite alături de o bătrână, care și-a pierdut proteza în mașină la o frână mai bruscă.

Citește și: Adevărul despre al patrulea jurat de la iUmor. Ce vedete se alătură Deliei, lui Mihai Bendeac și Cheloo

Mihai Bendeac, Delia, Cheloo și Rodica Popescu Bitănescu, juratul surpriză din prima ediție din sezonul 12 al emisiunii iUmor, au urmărit atent numărul de umor al lui Mihai Radu, dar se pare că nimeni nu a fost impresionat.

„Bine. Vreau să spun așa. Admir faptul că ai transpirat de emoție, am simțit treaba asta, ai fost gâtuit. Eu am vrut să te ajut foarte mult, la un moment dat am și râs, pentru că știu ce înseamnă să urci pentru prima dată pe scenă și să fii încurajat. Dar să știi un lucru, nu e genul meu de text, nu e genul meu de program, nu aș merge în cursa asta cu tine în continuare. Deci, tu ai încă un defect, din cauza emoției precipiți foarte tare. Ai precitat atât de mult încât, la un moment dat, nu am mai înțeles nimic din ceea ce ai spus. Și asta e foarte grav, pentru că aici e vorba de vorbe. Dacă vorbele nu se aud degeaba vorbim. Dacă vrei să faci comedie trebuie să se audă”, a fost mărturisirea extrem de sinceră pe care a făcut Rodica Popescu Bitănescu, cea care este al patrulea jurat din prima ediție din sezonul 12 al emisiunii iUmor.