iUmor sezonul 12, 17 aprilie 2022. Victor Pătrășcan, numărul de stand-up într-o engleză stricată. Reacția lui Mihai Bendeac

Victor Pătrășcanu a pășit pe scena iUmor, venind în fața juraților și a publicului cu un număr inedit în limba engleză. Jurații au fost surprinși, știind că e român și ar fi putut să facă numărul de stand-up în română.

Invitatul special spune că e diferit acum când încearcă să facă stand-up în engleză pentru că el abia acum se obișnuiește cu româna.

“Am plecat din România și am devenit român”, a spus Victor, care acum s-a mutat în Marea Britanie și locuiește acolo, având diferite show-uri de stand-up.

Victor Pătrășcan, stand-up în engleză stricată

Planul lui e să se mute în America și să devină mexican. În urma cu 10 ani s-a mutat în Londra și spera să găsească ceva diferit. După câteva zile de stat acolo, Victor și-a dat seama că britanicii sunt oameni obișnuiți, ba chiar inferiori românilor.

“De ce ai mânca pizza inferioară ca o garinitură pentru pizza adevărată?”, spune Victor.

Cu toate acestea, el și-a dat seama că asta e cultura britanicilor, de a mânca pâine cu ustoroi cu pizza.

“Nu au cum să citească codul de bare în stomac”, a spus Victor, încurajându-I pe români să combine și ei mai multe tipuri de mâncăruri.

“Pe lângă faptul că am devenit român când am părăsit țara, am devenit și alb. (…) Sunt o imitație a slabă a unei persoane albe”, a mai adăugat comediantul.

Victor a povestit că în alte țări oamenii nu sunt rasiști. Cu toții trebuie să înțelegem că suntem egali, doar avem culori diferite ale pielii, exact cum se întâmplă cu ouăle.

“Sunt ca ouăle. Avem diferite nuanțe, suntem fragili și casanți, dar toți ieșim din vaginul unei femei”, spune comediantul.

Victor a povestit că are un prieten chinez și el arată mereu de parcă a călcat pe un Lego. Comediantul îl strigă Batman pentru că știe că se spune că suntem cee ace mâncăm.

Comediantul a explicat și diferența dintre un bărbat și o femeie, spunând că totul stă în cromozomi, pentru că unii au 46 și alții au 47 de cromozomi.

“Diferența dintre un bărbat și o femeie e de 2,1%. Și atunci de ce sunt plătite femeile cu 30% mai puțin?”, spune Victor.

