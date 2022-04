iUmor sezonul 12, 24 aprilie 2022. Luca Lombardo a făcut magie curată pe scenă. Mihai Bendeac, emoționat din plin

În ediția 11 a emisiunii iUmor am avut plăcerea de a-l revedea pe simpaticul Luca Lombardo, italianul care ne-a cucerit în sezonul al show-ului de la Antena 1.

Atunci, juriul și publicul au fost impresionați de povestea personajului principal și a manechinului cu palton. Acum, doi ani mai târziu, Luca Lombardo a venit în sezonul 12 al emisiunii iUmor ca să dezvăluie continuarea emoționantei povești de iubire.

Luca Lombardo a făcut un show magic și emoționant cu un manechin pe scena emisiunii iUmor, sezonul 12

„Sunt foarte fericit că am revenit la iUmor, după doi ani. Mă numesc Luca, am 38 de ani și sunt din Napoli. Sunt magician, clovn și fac quick-change. Aceasta este a doua oară când vin la iUmor. Mă bucur foarte tare că sunt din nou aici pentru că, după prima mea apariție, au fost atât de multe persoane din România care mi-au scris. Au spus că i-am emoționat cu momentul meu. Pentru mine a fost minunat să primesc aceste mesaje de afecțiune. O actriță extrem de faimoasă, Karen Dotrice, fetița din Mary Poppins, a văzut prestația mea de la iUmor și mi-a dat un mesaj video, făcându-mi complimente. A fost foarte important pentru mine. Uitați, când am venit acum spre filmări, taximetristul mi-a zis că m-a văzut în sceneta cu manechinul. Am fost chiar plăcut surprins. Și cu adevărat am primit atât de multe mesaje încât nu mă așteptam”, a dezvăluit Luca Lombardo, în culisele iUmor.

Fericit că are șansa să urce din nou pe scena iUmor, simpaticul italian a decis să pregătească pentru toți o surpriză cu totul și cu totul specială.

Citește și: Dani Oțil, mesaj emoționant după roast-ul pe care i l-a făcut Gabriela Oțil, la iUmor. Mărturisirile la rece ale prezentatorului

„De data asta voi face ceva puțin diferit, pentru că nu voi face doar schimbări rapide. Voi chema și unul dintre jurați să ne jucăm împreună. Vom avea și continuarea poveștii de dragoste cu manechinul. Dar nu vreau să dezvălui mai mult. Va trebui să vedeți”, a zis concurentul.

De data aceasta, personajul nostru s-a împrietenit cu Mihai Bendeac și juratul iUmor a devenit chiar personaj în sketch-ul italianului. Apoi, acesta și-a continuat numărul cu partea a doua a poveștii de iubire dintre el și manechinul cu palton. S-au îndrăgostit, au jefuit o bancă împreună, au făcut nuntă, au călătorit prin lume și totul părea magic, până în ziua în care este descoperită infidelitatea manechinului. Supărat, personajul nostru recurge la un gest surprinzător. Finalul spectacolului a fost uluitor și i-a lăsat mască pe jurați.

„Luca, eu vreau să spun un lucru. Momentele tale nu sunt doar de comedie, pur și simplu. Ultima dată mi-ai produs același lucru. Tu pe scenă creezi niște momente foarte, foarte frumoase. Și culmea, ar trebui să mă gândesc foarte serios, pentru că și ultima dată și acum, atunci când te-am văzut pe scenă am realizat că mie îmi lipsește totuși ceva în viața de toate zilele. Și dacă tu ai reușit să transmiți acest mesaj, atunci înseamnă că e ceva foarte frumos acolo”, a fost mărturisirea extrem de emoționantă făcută de Mihai Bendeac, care a fost vizibil impresionat de ceea ce a văzut pe scenă.

Nu puține au fost laudele primite de concurentul care a reușit să stârnească un adevărat carusel de emoții, sentimente și trăiri atât în jurați, cât și în public. Pentru deosebitul său număr, Luca Lombardo a primit patru de „DA” și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 12 al emisiunii iUmor, de la Antena 1.

Despre iUmor sezonul 12, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Sezonul 12 iUmor a revenit pe micile ecrane! Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să afle identitatea celui de-al patrulea jurat al show-ului și au avut parte de o super-surpriză: Mihai Bendeac, Delia și Cheloo au un coleg diferit în fiecare ediție.

Telespectatorii vor descoperi în fiecare etapă noi vedete, care vor nota numerele de stand-up, magie, acrobații, teatru sau mimă alături de cei trei jurați iUmor. Ca de obicei, edițiile necenzurate iUmor sunt disponibile pe AntenaPLAY, iar Vlad Drăgulin aduce pentru public iMai Mult Umor, o emisiune-pamflet care îl va avea în prim-plan pe omul politic Vadim Tudor.

Pentru fanii show-ului, a1shop.ro are o categorie dedicată emisiunii iUmor, de unde cei mai mari fani își pot achiziționa produse originale brand-uite.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00.

În Marea Finală a sezonului 12 iUmor vor merge 12, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.