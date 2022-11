iUmor sezonul 13, 13 noiembrie. Sorin Pârcălab, roast de la comediant la comediant pentru Vio. S-a lăsat cu râsete și „săgeți”

Sorin Pârcălab nu obișnuiește să facă roast, nefiind pe stilul său, însă doar o dată e Vio în juriul iUmor, astfel că ocazia nu putea fi ratată. Invitatul l-a ironizat pe cel pe care îl numește cel mai bun prieten al său într-un mare stil, iar reacția celor prezenți a fost scontată.

Sorin Pârcălab, roast de la comediant la comediant pentru Vio, la iUmor sezonul 13

„Vio, ești prea leneș și ești prea cuminte, ca să găsești lucruri despre care să putem să râdem și să ne distrăm. (..) Vorba lui care îi bucură cel mai mult pe oameni e: atât din partea mea, urmează Teo”, și-a început Sorin numărul de roast.

Comediantul a continuat să glumească despre numele juratului special al ediției cu numărul 12 iUmor. „Îl cheamă Viorel sau Violel, cum îi zice Selly după ce s-au cunoscut…intim. Viorel e un nume pe care nu poți să îl strigi în timpul sexului, pentru că îți aduce aminte de un unchi”, a mai spus el.

„După 17 ani de comedie, Vio este cunoscut ca lunganul ăla care prezintă „Una scurtă”. Când m-au sunat să vin în seara asta am rămas un pic mirat, că Vio mi-a zis că are de cules struguri. Dacă miroase a must, e de la picioarele lui”, a fost replica ce a stârnit hohote de râs în public.

Sorin Pârcălab și-a continuat șirul glumelor pe marginea afacerii cu vinuri a lui Vio: „E asociat cu durerile de genunchi (vinul n.r), că așa stai când îl vomiți. Mulți consumatori îl preferă spritz, pentru că le place să doarmă în șanț.”

Nici locul de proveniență al juratului surpriză, Buzău, nu a fost lăsat neironizat, și nici familia acestuia: „Barba îi dă un aer de domn distins..de la țară. Vio a rămas fără barbă ca să știe unde se termină pieptul și unde începe gâtul. S-a apucat de box, dar nu merge acolo să învețe să dea, ci să ia, că soția lui e din Vaslui”, a mai spus Sorin Pârcălab. La final, cei doi s-au îmbrățișat, semn că Vio a primit bine glumele.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.