iUmor sezonul 13, 16 octombrie. Mihai Radu, câștigătorul sezonului anterior, moment de invitat special. Cum i s-a schimbat viața

În ediția cu numărul 8 iUmor, din 16 octombrie 2022, Mihai Radu a pregătit un moment de stand-up comedy inspirat din viața de părinte. Naturalețea sa și simțul scenei l-au ajutat încă o dată să prezinte un număr de succes, fostul concurent dezvăluind că își câștigă banii în mod preponderent din stand-up, după participarea la emisiune.

Mihai Radu, câștigătorul sezonului anterior, moment de invitat special la iUmor sezonul 13

„Mi-a mers foarte bine după iUmor, am hotărât să am o vacanță împreună cu soția mea și cu copilul. Am un copil de 10 luni”, a povestit el.

Mihai Radu și-a continuat apoi numărul cu povești amuzante din viața de zi cu zi a unui tătic. Invitatul a povestit și cum a decurs prima vacanță cu soția, în care pe cel mic l-au lăsat în grija bunicilor.

„Ne-am bucurat până acum de copil, ia să se mai bucure și mă-ta”, a glumit el.

Câștigătorul sezonului 12 iUmor a continuat șirul glumelor cu o întâmplare de la un restaurant de pe litoralul românesc, din timpul vacanței sale la mare.

„Se uita într-una la mine (chelnerul n.r) Zic: a scăpat ceva în ciorbă, e vreo surpriză ceva”, a mai spus Mihai.

„Un început de seară minunat”, a zis Costel, la finalul numărului, după care l-a comparat pe Mihai Radu cu personajul „Bucșă” din desene animate.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.