iUmor sezonul 13, 16 septembrie. Andrei Călina, sosia lui Micutzu: „Am 15 ani...de când sunt gras”

Andrei Călina a dezvăluit că peste tot îi este adusă la cunoștință asemănarea cu Micutzu. Concurentul a povestit că și atunci când a urcat prima dată pe scenă pentru a face stand-up, a fost prezentat, în glumă, drept Micutzu. „În momentul în care am urcat pe scenă, așa am fost prezentat prima oară: Micutzu de pe Wish”, a spus el.

Andrei Călina, sosia lui Micutzu, număr de stand-up la iUmor sezonul 13

Andrei Călina este barban în prezent, însă a mai avut și alte meserii în trecut. Tânărul și-a construit numărul de la iUmor în jurul întâmplărilor trăite pe când lucra ca vânzător la aprozar.

A spus că lui îi place de Micutzu și că speră că și comediantului i va plăcea de el. Andrei a mai glumit că dacă vreodată i se face rău, îl poate înlocui pe scenă.

„Sunt Andrei și am 15 ani…de când sunt gras. Am făcut multe la viața mea, printre care și vânzător la aprozar. Eu și arăt a intelectual, așa, și probabil vă întrebați ce căutam acolo. M-am dus să fac studiu de caz. Acolo e locul unde am ajuns să urăsc oamenii”, a început el numărul.

„La aprozarul ăsta unde lucram eu se aduceau des fructe exotice: fructul dragonului, avocado, fructul pasiunii. Voi știți cum miroase fructul pasiunii? Eu n-am mai văzut pasiune să miroasă a picioare. Mihai ar putea să mă contrazică..”, a mai spus Andrei Călina.

Apoi concurentul a mai glumit despre cum aleg românii pepenii, ciocănindu-i. „Numărul a fost rotund, dar puțin necopt”, a glumit prezentatori Dan Badea.

Jurizare Andrei Călina la iUmor sezonul 13

„Cât timp ai vândut pepeni?”, l-a întrebat Cheloo pe concurent, după care a mai urmat un șir de curiozități legate de…pepeni. „Nu știu dacă se va difuza, dar eu m-am distrat”, a zis el la testimoniale.

Jurații au fost apoi curioși să afle ce este „tamarillo”, un fruct exotic pe care l-a amintit Andrei în numărul său, activitate care a durat destul de mult și l-a scos din sărite pe Mihai Bendeac.

„O discuție complet moartă pentru televiziune”, a spus el. Iulia Vântur, juratul surpriză al acestei ediții, s-a amuzat pe marginea situației și a continuat subiectul, tocmai pentru a-l tachina pe Mihai.

La final, concurentul a primit 2 voturi pozitive din partea Deliei și a lui Mihai Bendeac și două negative din partea lui Cheloo și a Iuliei Vântur. Andrei Calină a intrat la votul publicului.

