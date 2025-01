Larisa Iordache, ședință foto spectaculoasă înainte să nască. Cât de superbă este tânăra graviduță

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, vor deveni părinți pentru prima dată. Fosta gimnastă și partenerul ei de viață vor aduce pe lume o fetiță și abia așteaptă întâlnirea cu micuța lor.

Larisa Iordache va naște în această primăvară. Înainte de a-și ține copilul în brațe, fosta gimnastă se bucură de perioada de sarcină și și-a dorit să realizeze o ședință foto inedită, astfel încât amintirea acestor momente să rămână aproape de ea. Larisa Iordache a împărtășit pe Instagram imagini realizate în cadrul ședinței foto.

Larisa Iordache, protagonista unei ședințe foto superbe înainte să nască pentru prima dată

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, se pregătesc pentru a deveni părinți, iar, pe ultima sută de metri, gimnasta își ține fanii la curent cu imagini în care se mândrește cu burtica. Recent, a participat la o ședință foto, iar fericirea de pe chipul ei descrie perfect perioada pe care o trăiește.

„Ia acele visuri și fă-le pe toate realitate”, a transmis Larisa Iordache alături de o serie de imagini.

Încă de dinainte să afle că vor avea o fetiță, Larisa Iordache și soțul ei aveau creionat un nume în minte. În cadrul unui interviu pentru o emisiune TV, fosta gimnastă a dezvăluit numele de fată la care s-a gândit, și anume „Amira.”

„Am două nume, unul pentru fată și unul pentru băiat. Pentru fată Amira și pentru băiat Isac. Eu sunt pregătită. Mi se pare că sună foarte drăguț și regal și le-am întâlnit foarte rar. Ne dorim foarte tare ca copilul nostru să crească sănătos, în armonie și cred că o să încerce absolut toate sporturile pentru că suntem în lumea sportului”, a declarat Larisa Iordache într-un interviu, citată de elle.ro.

Numele „Amira provine din limba arabă și înseamnă „prințesă” sau „doamnă nobilă”, simbolizând noblețe, respect și demnitate.

Ce a mărturisit Larisa Iordache înainte de a deveni mamă pentru prima dată

În urmă cu ceva timp, Larisa Iordache a vorbit cu emoție despre noua etapă care urmează în viața ei.

„Ușor-ușor cresc din ce în ce mai mult, este un pic mai dificil, dar având în vedere că mai am puțin de așteptat, cu siguranță o să duc până la capăt ce am de dus până la capăt. Este un pic mai epuizant, clar, deoarece corpul meu se schimbă și odată cu schimbările și pe plan psihic, și emoțional, sunt gânduri, sentimente. Automat trebuie să învăț să le controlez și să mă calmez, să am răbdare cu tot ce se întâmplă. Și încerc să mă bucur de absolut tot, chiar dacă vine la pachet și cu o parte mai puțin pozitivă, pentru că n-ai un ritm normal”, a declarat Larisa Iordache în emisiunea „La feminin” de pe GSP.

Larisa Iordache a explicat și motivul pentru care ea și Cristian Chiriță au decis ca o perioadă să țină ascunsă de familie vestea că vor avea un copil.

„Ne-am dorit liniște pentru a evolua totul cum trebuie, sarcina să fie bine, bebe să se dezvolte și totul să fie în parametri normali. Am ținut o perioadă de timp pentru noi, pentru că e bucuria noastră și mi s-a părut normal să o facem. Am vorbit amândoi despre acest aspect, am zis: <<hai să o ținem pentru noi pentru câteva săptămâni. Ca să putem să asimilăm toate informațiile și să putem să ne obișnuim cumva cu acest gând>>. Pentru că este o responsabilitate foarte mare toată această minune care vine. Și după ce ne-am întors din vacanță, în momentul în care am venit în țară, ne-am întâlnit cu familia mea, cu familia lui Cristian și le-am spus că vom avea un copil. Au fost foarte bucuroși și se bucură alături de noi, au grijă de mine toți”, a declarat Larisa Iordache pentru ciao.ro.