Tina Ulmeanu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, arată acum de nerecunoscut. Puțini și-au dat seama cine e când au văzut-o

Tina Ulmeanu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, este de nerecunoscut după ce a apelat la mai multe intervenții estetice.

Tina Ulmeanu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, a atras atenția concurenților, dar și a multor admiratori în timpul emisiunii.

Cum arată acum Tina Ulmeanu, la mai bine de jumătate de an de la apariția ei la TV

După participarea în rolul de ispită la Insula Iubirii sezonul 8, Tina și-a continuat proiectele personale, activând în zona de digital marketing și făcând campanii pentru diferite branduri.

Fosta ispită i-a uimit pe toți cu frumusețea ei, atitudinea încrezătoare și debordantă, dar și cu faptul că a dat dovadă că e lipsită de inhibiții, lăsând telespectatorii să o cunoască exact așa cum e.

Tina Ulmeanu s-a schimbat destul de mult de la apariția ei la Insula Iubirii, deși nu a trecut mult timp de atunci.

A apărut în mai multe videoclipuri ale mai multor artiști din România și s-a bucurat să își poată exersa ochiul de artist atunci când vine vorba de styling și ședințe foto.

Ea și-a deschis propriul ei studio foto și e foarte mândră de reușita sa. Pe parcursul, fizicul ei de invidiat s-a schimbat și acum fosta ispită arată de nerecunoscut.

Cu o siluetă suplă, părul vopsit într-o nouă culoare și câteva intervenții estetice, Tina Ulmeanu este în cea mai bună formă a ei și se bucură din plin de proiectele la care lucrează.

Se pare că Tina a ales să își mărească buzele și apeleze la o intervenție de mărire a bustului. Fosta ispită e mândră de fizicul ei și nu se sfiește să se pozeze cu formele la vedere.

Când a participat la Insula Iubirii, ispita Tina a fost eliminată mai devreme din show. La scurt timp după ce a plecat din Thailanda, aceasta a făcut o dezvăluire la care fanii au reacționat imediat.

„Nu regret nimic, este chiar o experiență unică, am realizat multe acolo, e altă senzație să te vezi la TV, că probabil de asta nu mă integrez în standardele societății actuale! Și în viața reală, am cunoștințe cu miile, prieteni reali și membri din familie maxim 20, pe care îi țin aproape, tocmai că sunt prea nebună cu principiile mele anormale. Am greșit și eu ca fiecare om, dar am ales să învăț din ele, că puteam să devin la fel ca cei care mi-au arătat mizeria din sufletele lor, pentru o perioadă în viață am fost și eu ca multe caractere întâlnite pe insulă, dar am ales evoluția!”, a fost mesajul transmis de ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, după ce a fost eliminată.

